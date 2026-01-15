Joaquín, con Yáñez por sus cien partidos con el Sporting

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Joaquín Alonso, responsable de relaciones institucionales del Sporting y una de las grandes leyendas de la historia rojiblanca, además del futbolista con más partidos disputados en la entidad gijonesa, fue el encargado de entregar ayer a Rubén Yáñez la camiseta conmemorativa que le distingue por alcanzar los 100 partidos oficiales con la elástica del Sporting de Gijón (en la foto). Yáñez, que es uno de los capitanes del equipo gijonés y que recientemente renovó su vinculación con el club hasta junio de 2028, es uno de los grandes líderes del proyecto deportivo del Sporting tanto para el presente como para el futuro.

