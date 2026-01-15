Riestra "un par de posiciones a reforzar" y ... ¿por qué el Sporting no firmó a Brian Oliván en junio?

"Hay momentos. En ese momento, en la planificación, dimos otras prioridades". José Riestra tomó la palabra este jueves en Mareo, durante la presentación de Brian Oliván como nuevo jugador del Sporting. El presidente ejecutivo explicó las razones que llevaron a que el lateral barcelonés no firmara el pasado verano, momento en el que su incorporación estuvo sobre la mesa. El propio futbolista apuntó que "no se pudo hacer la operación por circunstancias de la entidad, no por mi parte". Riestra lo detalló poco después, al analizar el mercado de invierno, que cierra el 2 de febrero con la gran prioridad de un delantero. "Estamos trabajando muy intenso junto con el entrenador para alinear las necesidades del equipo. No me gustaría hablar de número. Hay un par de posiciones que hay que reforzar", apuntó sin querer concretar posiciones.

"No es fácil", afirmó José Riestra sobre los objetivos y la voluntad de firmar, cuanto antes, alguna cara más tras las salidas de Jordy Caicedo, Óscar Cortés y Kembo. "Es un mercado que se complica, porque todos los equipos buscamos lo mismo y las opciones son reducidas", advirtió. El presidente ejecutivo consideró que lo importante es encontrar futbolistas con "la voluntad de querer venir a sumar". "El objetivo es clarísimo y es el que todos queremos", dijo en clara referencia al ascenso, algo que asumió también Brian Oliván. En cuanto al estado de las conversaciones para poder ver en Mareo más incorporaciones antes del cierre del mercado, el dirigente se limitó a señalar que "vamos avanzando. Hay detalles que no solo dependen de la voluntad del Sporting, también de agentes, clubes...".

Los perfiles que gustan

"Ojalá sea lo antes posible, por el bien de los jugadores y por el de su adaptación. Cada semana que no llega un jugador, es una semana menos de competición", continuó José Riestra, sin querer concretar si hay negociaciones avanzadas como para culminar algún refuerzo en los próximos días. Se apela a la prudencia en el club rojiblanco, también a la hora de hablar sobre los perfiles y el número de fichajes necesarios.

"De las dos opciones, hay gente con experiencia que conoce la categoría, y también hay gente del extranjero", comentó sobre el hecho de intentar abrir lo máximo posible el abanico de posibilidades, sin dejar de reconocer que el perfil de Brian Oliván, con partidos en España y en Primera y Segunda División, es un atractivo añadido. "No quiero entrar en el detalle de las posiciones porque si llega uno e igual no llega otro...", amplió. En su explicación hizo un matiz con "la posición de extremo, que es importante por la lesión de Gaspar y la salida de Cortés, pero lo importante, repito, es que la gente que venga lo haga para sumar y cumplir el objetivo".

La clave de Brian

En cuanto al hecho de que Brian Oliván no fichase por el Sporting en junio, algo que terminó con el jugador sin equipo y propició que se reactivara el interés rojiblanco en diciembre, José Riestra lo argumentó, dando a entender que Asier Garitano no veía prioritario firmar un lateral zurdo. "A la llegada de Borja (Jiménez) y en el avanzar de las semanas nos recalcó la posibilidad de traer un jugador que aporte en el campo y ayude en lo demás, en esa competitividad y en esa experiencia en dos ascensos. Esa fue la diferencia", concluyó.

El dirigente rojiblanco también aprovechó para "reconocer tu profesionalismo (a Brian Oliván), entrega, y voluntad. En menos de 48 horas, darnos el sí, el viajar y comprometerte. Han pasado unos días, pero has demostrado el cariño y profesionalismo. Desearte el mayor de los éxitos. Ojalá que juntos logremos el objetivo".

En su intervención, Riestra también se dirigió a la afición, en concreto, a quienes se han dirigido a él en estos primeros días trabajando ya desde Gijón como nuevo presidente ejecutivo. "Quiero agradecer los mensajes y las muestras de cariño de la gente en Gijón para darme la bienvenida y desearme mucho éxito", concluyó.