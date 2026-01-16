El análisis de Josu Uribe sobre el próximo rival del Sporting: a recuperar la identidad

La jornada 22 de LaLiga Hypermotion trae un desplazamiento cercano y un partido muy interesante para el Real Sporting: visita a la provincia hermana de León, con enfrentamiento ante la Cultural y Deportiva Leonesa en el Reino de León.

El equipo castellano suma 25 puntos, situándose en una incómoda posición cerca de las zonas de peligro, aunque cumpliendo hasta ahora los objetivos marcados a nivel deportivo.

Es un conjunto bastante equilibrado en goles a favor y en contra, con muy pocos empates en sus guarismos y con un dato enormemente llamativo para un recién ascendido: de sus siete victorias, solo dos son como local y cinco como visitante, algo muy difícil en esta categoría.

Inició la temporada al mando de la nave blanquilla Raúl Llona, que consiguió el ansiado ascenso, con la base del equipo del curso anterior y con muy pocas incorporaciones que diesen un salto competitivo al grupo. El equipo no tuvo capacidad competitiva ni nivel suficiente para atacar la nueva categoría, unido a una enorme inexperiencia de gran parte de la plantilla y del cuerpo técnico en el fútbol profesional, lo que llevó al equipo al fondo de la tabla y a la consiguiente salida del entrenador en las primeras jornadas.

Con la llegada del Cuco Ziganda y las nuevas incorporaciones, el equipo elevó tremendamente su rendimiento, cogiéndole el pulso a la categoría. Comenzó incluso con una victoria visitante en el derbi ante el poderoso Real Valladolid, que afianzó el trabajo y las ideas del nuevo entrenador.

El técnico vasco, buen conocedor de la categoría, fue capaz rápidamente de inculcar muchos de los principios de juego y comportamientos que exige el fútbol profesional: hacer que sus jugadores compitan al nivel y a la velocidad necesarias para hacerlo a tope en esta liga.

La Cultural es un equipo muy ordenado y fiable. Intenta ser un equipo muy corto, tanto para defender como para atacar. Se encuentra más cómodo en ritmos bajos y sufre mucho con la velocidad y la verticalidad del rival.

Tiene buenos futbolistas en el plano técnico, lo que les permite moverse bien en espacios abiertos por su velocidad; de ahí sus fantásticos números como visitantes. Pero, por contra, les cuesta mucho atacar bloques bajos y controlar las transiciones ofensivas del rival, de ahí sus malos números como locales.

Se mueven prácticamente siempre en un modelo base 1-4-2-3-1, terminando el partido con dos puntas si el resultado es adverso y cerrándolo con tres centrocampistas puros si el marcador es favorable.

En portería tienen una garantía como es Edgar Badía, que les da una enorme estabilidad.

En su línea defensiva, conviene resaltar los problemas que tienen si no están muy juntos y deben defender en espacios abiertos o en situaciones individuales sin ayudas defensivas. Laterales con buena proyección ofensiva como Víctor, Calero o Hinojo, junto a centrales muy fuertes en duelos y contactos, pero con problemas de velocidad, como Rodri, Ribeiro o Barzic.

En la sala de máquinas, la pareja más utilizada es Diallo y Ojeda. El primero da muchísimo equilibrio y posicionamiento al equipo; el argentino, por su parte, es un jugador muy interesante, con mucho fútbol y una enorme capacidad para llegar al área rival, con el asturiano Yayo y Bicho como segunda alternativa.

Destacan dos jugadores en esa línea de tres centrocampistas ofensivos: Luis Chacón y Lucas Ribeiro, dos futbolistas diferenciales, con muchísima calidad y muy peligrosos en las transiciones, además de una buena relación con el gol.

Junto a ellos, aparecen jugadores de buen corte ofensivo y peligrosos con mucho espacio por delante, como Pibe, Collado, Mboula, Tresaco y Sobrino.

Arriba, como referencia, está su goleador Manu Justo: un jugador muy móvil que, con su velocidad, ataca muy bien los espacios frontales y laterales de la línea defensiva rival, lo que lo convierte en un futbolista muy peligroso. Destaca, además, por su gran capacidad para jugar sin balón, algo cada vez más difícil en el fútbol actual.

Esta Cultural, que ha mejorado mucho sus números iniciales, no lo tendrá fácil para lograr su objetivo, que no es otro que conservar la categoría. Para ello debe hacerse mucho más fuerte en casa y mejorar sus registros, pero no es un rival sencillo: junta el orden y el equilibrio que le ha dado su técnico con un ramillete de jugadores ofensivos de muy buen nivel, lo que la convierte en un equipo peligroso e irregular, capaz de lo mejor y de lo peor.

La Real Sociedad B, durante casi 70 minutos, les hizo muchísimo daño con su velocidad y verticalidad, generándoles muchísimo peligro. Pero en los últimos 20 minutos los leoneses se hicieron con el balón y el mando del juego, y debieron haber ganado el partido.

El Sporting debe exigirles mucho en lo defensivo, que es donde realmente les cuesta a los cazurros. Debe imponer un ritmo muy alto con balón y sin balón, porque como locales sufren mucho para frenar las contras del rival. Equipos como el Huesca, Granada, Ceuta o Castellón, con bloques bajos y verticalidad tras robo, lograron destrozarlos.

Pero lo más importante para el Sporting es volver a ser un equipo solvente y fiable en la parcela defensiva: cometer pocos errores y mantener una agresividad alta tanto con balón como sin él.

Los asturianos son superiores tanto individual como colectivamente, pero en el verde hay que demostrarlo. Hay que ser un equipo solidario, jugar en poco espacio para dificultar el juego del rival y facilitar las salidas ofensivas de futbolistas del nivel de Gelabert, Dubasin y Otero.

Eso sí: si el equipo sigue recibiendo goles, si vuelve a entrar sin la concentración e intensidad necesarias en los inicios, cometiendo errores individuales y defendiendo como un equipo muy largo, será muy difícil volver con los tres puntos.

Partido de rivalidad entre dos clubes y ciudades que se consideran hermanas deportivamente. Se espera un ambiente excelente, con mucha gente viajando desde Asturias para disfrutar del fútbol y de una ciudad acogedora y maravillosa como es León. Buen viaje y, ojalá, buen resultado… pero, sobre todo, a recuperar la identidad.