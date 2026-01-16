Aviso por posible estafa en la venta fraudulenta de entradas para el partido del Sporting ante la Cultural
La Federación de Peñas Sportinguistas pide máxima precaución y recomienda no realizar pagos por Bizum ni facilitar datos personales
La Federación de Peñas Sportinguistas ha lanzado una alerta urgente ante la detección de estafas activas relacionadas con la venta fraudulenta de entradas para el partido que disputarán este sábado el Sporting de Gijón y la Cultural Leonesa, correspondiente a la jornada liguera que se celebrará en el Reino de León a partir de las 16.15 horas.
Según ha comunicado la propia Federación, varios peñistas ya han sido víctimas de estos engaños, que se están produciendo principalmente a través de ofertas de entradas inexistentes a cambio de pagos mediante Bizum u otros sistemas similares, fuera de los canales oficiales del club.
Desde el colectivo rojiblanco se pide máxima precaución a la afición sportinguista y se recomienda no realizar ningún tipo de pago por Bizum, ni aceptar propuestas que no procedan de fuentes contrastadas, así como no facilitar datos personales ni bancarios bajo ningún concepto.
La Federación insiste en la importancia de verificar siempre la procedencia de cualquier oferta relacionada con entradas y anima a los aficionados a comunicar de inmediato cualquier intento sospechoso, con el objetivo de evitar nuevos afectados y frenar este tipo de prácticas que aprovechan la alta demanda para los desplazamientos.
Un aviso claro y directo para una afición acostumbrada a responder en masa… y a la que algunos intentan colarle un gol por toda la escuadra.
