Borja Jiménez rescata a Oyón, habla de "nombres marcados" para fichar y responde a la Mareona

Borja Jiménez, entrenador del Sportng de Gijón, analizó la visita de este sábado a la Cultural Leonesa, en la que el Sporting buscará sus primeros puntos del 2026 tras las derrotas ante Málaga y Cádiz. Habló también de los objetivos en el mercado y dejó un mensaje para los miles de sportinguistas que arroparán al equipo en León.

El plan de partido. "Hemos insistido en todo (tras Cádiz). Intentamos trabajar la mejora en ir viendo dónde el equipo se siente más cómodo y dónde le reconocemos más agresivo".

Cultu, tras Copa. "No creo que les afecte (cansancio). Tuve la oportunidad de verlo en directo. Fue divertido para el espectador, pero no creo que les afecte. No creo que ese factor pueda ser determinante. El buen partido que hicieron y cómo se enganchó la gente les puede ayudar en lo anímico. Lo anímico pesa más que lo físico".

El rival. "Es un equipo que tiene tres jugadores por dentro para atacar muy altos. Intenta que fracciones el equipo. Estuvieron muy bien en transiciones. Están muy bien trabajados. Cuco ha dado con la clave. Vimos en Copa el nivel que tenían. Muchas veces la diferencia a un partido no es grande. Nos van a exigir. Va a ser igualado. Ojalá tengamos ritmo con pelota y el volumen ofensivo sea el mismo".

Oyón. "Ha entrenado con nosotros en diferentes ocasiones. De tres cuarto en adelante nos puede dar pausa, aparecer entre líneas y el cómo se gira".

El gol. "Nos está faltando acierto. El volumen de ocasiones es muy grande. Nos faltó acertar en la toma de decisión y en la acción técnica. Partidos como el otro día te llevan a ganar. Hay que insistir. No vamos a poder en duda la calidad de los atacantes. Hay días menos acertados".

Cortés. "Son características y niveles de confianza. Hubo un momento puntual en el que nos aportó. Le deseo suerte y que recupere su mejor versión. Duba es extremo abierto que ataca profundidad, en función de la utilidad de Juan le podemos utilizar por fuera, Gelabert es más de dentro, Queipo inicia en acciones de amplitud y acaba dentro… No creo que esta plantilla tenga jugadores repetidos en ninguna demarcación".

El lateral zurdo. "A nivel numérico está cubierto. Es donde más tranquilo estamos".

Diego Sánchez. "En el último partido del año, en Leganés, fue el mejor. Luego estuvo más impreciso. Podemos utilizarlo y darle confianza, y hay veces que no los utilizas para que coja aire. Decidiremos. Diego ha demostrado su nivel. Sabemos que tenemos un valor seguro en él, juegue o no juegue".

Brian Oliván. "Podría ser que utilizáramos una línea de cinco. Él se siente cómodo en línea de 5 y de 4. Tiene buena capacidad de centro lateral, buen desplazamiento en largo… Nos va a ayudar".

Afición. "Es un desplazamiento idóneo, pero lo hacen durante todo el año (viajar en masa). Habrá mucha gente y por desgracia alguna se quedará fuera. Vamos a intentar que se sientan orgullosos de lo que sienten del equipo. Que disfruten mucho y les podamos recompensar con una victoria, que es la pasión que les mueve. Ojalá vuelvan contentos de León".

Mejorar en gol o en defensa. "Con el volumen ofensivo (del día de Cádiz) lo normal es ganar y el error defensivo puede estar más permitido. Es un balance de las dos cosas. Hay días donde tienes más acierto, es insistir y mejorar para que en los peores días no tengas tanta influencia. Desde nuestra llegada somos el tercer equipo que menos tiros recibe, y uno de los que más encaja. Y no es por Rubén (Yáñez)".

Fichajes ¿cuándo?. "El club está trabajando para que las incorporaciones hubieran llegado. Las tenemos muy marcadas, pero no es fácil, porque no dependes de ti solo. Brian era sencillo porque era convencer a una parte. Abaratar un fichaje no es sencillo. El club ha tenido la intención de tener futbolistas lo antes posible. Hay que tener paciencia, hay mucha predisposición de todo el mundo… Tengo el convencimiento de que acabarán llegando jugadores".

Nombres marcados. "Nombres los tenemos desde el primer momento, los dos o tres nombres en las dos o tres posiciones. Valoramos un lateral izquierdo, también otra pieza más en defensa, y un nueve más fijo, o un nueve que pueda jugar más por fuera".

Justin. "La competencia en el centro del campo cuando llegó era menor, ahora con Bernal y Manu Rodríguez hay más. Está entrenando bien. No hay nada más".

Puerta de salida. "Estamos abiertos a todo. No depende de mí. Estoy muy contento con todos los futbolistas que tenemos aquí. Estamos centrados en eso. No está en la hoja de ruta que pueda haber alguna salida más. Es muy difícil que eso (otra salida) ocurra. Estamos tranquilos".

Cifra de play-off. "No he hecho números. En las segundas vueltas los puntos para los de arriba son más difíciles. Si dobláramos la puntuación de la primera vuelta, estará en 68, parecido al año pasado. No podemos pensar en eso. Tenemos 30. La realidad es hacer ahora 31 o 33. Se ve muy lejos. Hay que ir paso a paso, siendo lo más ambicioso posible. El club lo es y el entrenador, más".