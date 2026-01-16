Chus Viña, confirmado al frente del Sporting Femenino
El gijonés dirigirá al equipo hasta final de temporada ampliando un currículum de más de 500 partidos en el club
Jesús Viña García Bericua (1981, Gijón) dirigirá al Sporting Femenino hasta el final de temporada. El club confirmó ayer su continuidad después de que asumiera el cargo provisionalmente, tras la dimisión de Sergio Nieto. Chus Viña ya dirigió al equipo la pasada jornada, en la derrota ante el Eibar B (0-1). Hasta ahora desempeñaba la labor de segundo entrenador, y ha formado parte de diferentes cuerpos técnicos desde 2007. Acumula más de 500 partidos en los conjuntos femeninos del club.
