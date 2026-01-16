Novedades en la búsqueda de un delantero: la opción Dani Gómez gana fuerza para ser el “9” del Sporting
El Sporting de Gijón ha situado a Dani Gómez como una de sus principales opciones para reforzar la delantera en este mercado de invierno. El interés, adelantado en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA, se centra en el atacante del Real Zaragoza, de 27 años, a quien el club aragonés busca una salida ante la falta de protagonismo a las órdenes de Rubén Sellés.
Gómez, con contrato en Zaragoza hasta 2028, es una alternativa que convence tanto a la dirección deportiva rojiblanca como al entrenador, Borja Jiménez, que prioriza un delantero con conocimiento de la categoría y sin necesidad de adaptación frente a perfiles procedentes del mercado internacional. Su experiencia en Segunda División, así como su formación en la cantera del Real Madrid y su paso por el Levante, son aspectos muy valorados en Mareo.
En las próximas horas, los responsables deportivos del Sporting deberán decidir si apuestan de forma decidida por esta opción o continúan rastreando el mercado en busca de alternativas. En este sentido, mantener la espera por Urko Izeta (Athletic Club) o Jon Karrikaburu (Real Sociedad) se considera una operación de alto riesgo deportivo: no existen garantías de éxito y, además, son movimientos prácticamente inasumibles desde el punto de vista económico.
La comisión deportiva dispone de algo más de 200.000 euros para el delantero, una cantidad que solo permite encajar la operación en forma de cesión. En este contexto, la llegada de Dani Gómez no está exenta de dificultades, ya que el delantero cuenta con una ficha elevada para la categoría, lo que obligará a un esfuerzo negociador y a un reparto salarial entre clubes.
Desde Zaragoza, la predisposición a facilitar la salida del jugador existe, siempre que se alcance un acuerdo económico satisfactorio. En Mareo, mientras tanto, continúan las reflexiones y los números, con la sensación de que Dani Gómez es una opción de nivel, realista y alineada con las necesidades inmediatas del equipo.
