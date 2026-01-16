Quedada de la Mareona en la Plaza Mayor de León y corteo: así es el dispositivo policial para la afición del Sporting

La Policía Local del Ayuntamiento de León ha puesto en marcha un dispositivo especial de seguridad en torno a los aficionados del Sporting desplazados a León. La Mareona se ha citado a partir de las 12.00 horas en la Plaza Mayor de León y tiene previsto protagonizar un corteo hasta el campo que partirá de la catedral de León a las 14.45 horas. El itinerario establecido incluye: plaza de Regla, Calle Ancha, plaza de San Marcelo (Botines), plaza de Santo Domingo (sin vuelta), Ordoño II, plaza de Guzmán (sin vuelta), Avenida de Palencia, Avenida Ingeniero Sáenz de Miera, y acceso al Estadio Reino de León.

La Policía Local acompañará a los aficionados para que el desplazamiento se produzca en condiciones de seguridad, efectuando los cortes y desvíos puntuales del tráfico rodado que resulten necesarios, en colaboración y coordinación permanente con la Policía Nacional, ha informado fuentes del Ayuntamiento de León.

La afición de la Cultural también realizará su particular corteo. comenzará en torno a las 15.00 horas. Se desplazarán desde la Calle Santos Olivera (tramo comprendido entre Calle Maestro Nicolás y Avenida Fernández Ladreda), continuando por Avenida Fernández Ladreda, glorieta de la Plaza de Toros, Avenida Fernández Ladreda (puente para cruce de la Avenida Ingeniero Sáenz de Miera), Avenida Ingeniero Sáenz de Miera y acceso por la zona Sur al Estadio Reino de León.