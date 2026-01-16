Quedada de la Mareona en la Plaza Mayor de León y corteo: así es el dispositivo policial para la afición del Sporting
Millares de aficionados rojiblancos se desplazan a León para vivir el partido ante la Cultural
La Policía Local del Ayuntamiento de León ha puesto en marcha un dispositivo especial de seguridad en torno a los aficionados del Sporting desplazados a León. La Mareona se ha citado a partir de las 12.00 horas en la Plaza Mayor de León y tiene previsto protagonizar un corteo hasta el campo que partirá de la catedral de León a las 14.45 horas. El itinerario establecido incluye: plaza de Regla, Calle Ancha, plaza de San Marcelo (Botines), plaza de Santo Domingo (sin vuelta), Ordoño II, plaza de Guzmán (sin vuelta), Avenida de Palencia, Avenida Ingeniero Sáenz de Miera, y acceso al Estadio Reino de León.
La Policía Local acompañará a los aficionados para que el desplazamiento se produzca en condiciones de seguridad, efectuando los cortes y desvíos puntuales del tráfico rodado que resulten necesarios, en colaboración y coordinación permanente con la Policía Nacional, ha informado fuentes del Ayuntamiento de León.
La afición de la Cultural también realizará su particular corteo. comenzará en torno a las 15.00 horas. Se desplazarán desde la Calle Santos Olivera (tramo comprendido entre Calle Maestro Nicolás y Avenida Fernández Ladreda), continuando por Avenida Fernández Ladreda, glorieta de la Plaza de Toros, Avenida Fernández Ladreda (puente para cruce de la Avenida Ingeniero Sáenz de Miera), Avenida Ingeniero Sáenz de Miera y acceso por la zona Sur al Estadio Reino de León.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere el pasajero de un avión en el Aeropuerto de Asturias: una viajera y sanitarios de una UVI móvil desplazada (el aeródromo ya no tiene ambulancia) intentaron reanimarle
- Cura busca hostelero: el sacerdote de uno de los santuarios más visitados de Asturias ofrece regentar un bar a 1.200 metros de altitud
- La cantante asturiana que triunfa con una orquesta gallega: 'Es muy exigente, pero me encanta y me he adaptado muy bien
- Las razones de Nacho Manzano para cerrar su restaurante de Oviedo con estrella Michelin: “Era imposible mantener el nivel por falta de tiempo”
- Este gigante de la moda cierra su último local propio en Oviedo y atraviesa una grave crisis económica
- Reabre una de las cafeterías más conocidas de Avilés (y no es el único cambio en el pequeño comercio local)
- Tienen 15 años, son gijoneses y han sido elegidos por Amancio Ortega para estudiar en Estados Unidos y Canadá: 'Será una gran oportunidad
- Nacho Manzano sopesa el cierre de su restaurante con estrella Michelin NM