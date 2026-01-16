Salomon Behar llega en plena reflexión del "9"

La comisión deportiva del Sporting de Gijón se encuentra inmersa en una profunda reflexión para valorar todas las opciones que hay sobre la mesa de cara al esperado fichaje de un "9" en este mercado de enero. Un momento, además, especialmente relevante, ya que coincide con el desembarco en Gijón de Salomon Behar, jefe de operaciones de Orlegi Sports, que ha aterrizado este viernes en Mareo. La presencia de José Riestra no ha hecho más que estrechar los contactos entre los distintos responsables deportivos para afinar esa elección del delantero centro, y ahora todo se intensificará aún más con la llegada de Behar, máximo responsable del área de operaciones y figura clave en la negociación dentro del Grupo Orlegi.

El desarrollo del mercado está siendo lento, aunque será a partir de la próxima semana cuando los movimientos comiencen a acelerarse y las opciones se definan con mayor claridad. También en el caso del Sporting, que pretende centrar el tiro en una operación muy meditada y estratégica para los planes del proyecto deportivo de esta temporada. Frente a la fuerte presión social por la tardanza en cerrar la llegada de un “9” y con un calendario que no da tregua, los gestores deportivos no quieren precipitarse en la búsqueda de un delantero centro. Se trata, además, de una operación de enorme dificultad, marcada por los escasos recursos disponibles —algo más de 200.000 euros— y por una competencia feroz, con media Segunda División en busca de un goleador.

Borja apuesta por el mercado nacional para garantizar rendimiento inmediato

El club, de hecho, ha ido descartando decenas de ofrecimientos —especialmente procedentes del mercado internacional, que no convence del todo—, al tiempo que ha visto cómo se enfriaban las principales opciones por la falta de músculo financiero. La prioridad de Borja Jiménez, entrenador del equipo, ha sido siempre incorporar a un delantero que conozca la categoría para facilitar su adaptación. Sobre la mesa figuran nombres de Primera División como Jon Karrikaburu (Real Sociedad), Urko Izeta (Athletic), Carlos Espí (Levante) o de Segunda División, como Dani Gómez (Real Zaragoza). Son, no obstante, operaciones complejas, lo que ha obligado a la dirección deportiva a profundizar en el mercado internacional, aunque por ahora no hay alternativas que generen consenso ni que resulten sencillas de ejecutar. El cuerpo técnico prefiere agota las opciones de la competición y aboga por mantener abiertas esas vías mientras no queden completamente descartadas.Así las cosas, la comisión deportiva alcanza el ecuador del mercado sin haberse decantado aún por un candidato claro, con el foco puesto en afinar el mercado internacional ante la dificultad del caladero español y por si aparece una opción factible que genere consenso, algo que todavía no sucede. Pero todo sin perder de vista las opciones que todavía ofrece el fútbol español, aunque algunas de ellas sean vías ahora mismo frías o casi descartadas.