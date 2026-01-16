El Sporting completa las salidas al oficializar la cesión de Kembo al Ibiza

Yan Kembo ya es nuevo jugador del Ibiza. El central francés se ejercitó ayer con nuevo equipo, que pelea en Primera Federación para volver a la categoría de plata, después de que el Sporting oficializara su cesión hasta final de temporada. La marcha del galo completa el capítulo de salidas en el conjunto rojiblanco, salvo sorpresa de última hora. Kembo, con contrato enel Sporting hasta 2028, sucede a las desvinculaciones de Jordy Caicedo y Oscar Cortés, ambos, con destino al Huracán argentino. No se esperan más movimientos en Mareo, peseo a conocerse el seguimiento sobre varios futbolistas destacados en esta primera vuelta, como es el caso de César Gelabert.