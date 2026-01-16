El Sporting completa las salidas al oficializar la cesión de Kembo al Ibiza
Yan Kembo ya es nuevo jugador del Ibiza. El central francés se ejercitó ayer con nuevo equipo, que pelea en Primera Federación para volver a la categoría de plata, después de que el Sporting oficializara su cesión hasta final de temporada. La marcha del galo completa el capítulo de salidas en el conjunto rojiblanco, salvo sorpresa de última hora. Kembo, con contrato enel Sporting hasta 2028, sucede a las desvinculaciones de Jordy Caicedo y Oscar Cortés, ambos, con destino al Huracán argentino. No se esperan más movimientos en Mareo, peseo a conocerse el seguimiento sobre varios futbolistas destacados en esta primera vuelta, como es el caso de César Gelabert.
Suscríbete para seguir leyendo
- Tienen 15 años, son gijoneses y han sido elegidos por Amancio Ortega para estudiar en Estados Unidos y Canadá: 'Será una gran oportunidad
- Muere el pasajero de un avión en el Aeropuerto de Asturias: una viajera y sanitarios de una UVI móvil desplazada (el aeródromo ya no tiene ambulancia) intentaron reanimarle
- De Madrid a Cornellana: la pareja que compró la casa de postas para escapar del ruido urbano y la contaminación
- Cura busca hostelero: el sacerdote de uno de los santuarios más visitados de Asturias ofrece regentar un bar a 1.200 metros de altitud
- Vox denunciará al Ayuntamiento de Oviedo ante el Principado por utilizar el Campo San Francisco como un 'recinto ferial
- El increíble 'boom' en Asturias por el ansiado eclipse solar: alojamientos casi llenos (incluso barcos) y 950 euros por noche
- Reabre una de las cafeterías más conocidas de Avilés (y no es el único cambio en el pequeño comercio local)
- Así será la gran parada del HUCA: con dos dársenas para absorber los 430 autobuses al día