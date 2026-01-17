Álex Oyón, del olvido al regreso 231 después
El gijonés viaja a León tras una vuelta sin posibilidad de participar en el primer euqipo
Ha vuelto Álex Oyón a una convocatoria del primer equipo. El gijonés ha entrado en la lista para la visita a la Cultural ayudado por la lesión de Gaspar y las gestiones administrativas que quedaron aparcadas en verano. El delantero, que regresó al filial en agosto tras fracrasar la opción de salir cedido, tampoco pudo volver a asomar al primer equipo cuando se le requirió. Ni en Copa, ni en Liga . El hecho de haber sido inscrito fuera de plazo lo imposibilitó hasta el recién estrenado mes de enero.
231 días despúes, Álex Oyón tiener la posibilidad de volver a participar con el primer equipo del Sporting. La última vez fue en la última jornada de la temporada pasada, en la que el equipo visitó al ya descendido Racing de Ferrol en un partido de puro trámite (0-2). Oyón, al que se le esperaba de inicio para intentar contar con alguna opción de ganarse la confianza de Asier Garitano, vio el inicio desde el banquilló. Saltó al terreno de juego en el minuto 81. "Ha entrenado con nosotros en diferentes ocasiones. De tres cuartos, en adelante, nos puede dar pausa, aparecer entre líneas y ese cómo se gira...", destacó Borja Jiménez sobre el canterano en la previa. Esta tarde, Oyón será una de las pocas alternativas para el ataque en el banquillo del Reino.
