Borja celebra la victoria del Sporting en León y da las claves : “Hemos tenido pegada”

Análisis. «Hemos tenido más acierto en área rival. Pongo en valor que encajamos pronto, pero rápidamente le dimos la vuelta. Hemos insistido esta semana en que los partidos son largos. Tuvimos acierto, con mucha llegada de Rosas y Oliván y otra acción a balón parado. Hemos tenido pegada, pero tenemos margen de mejora. Hemos tenido esa capacidad de defender en la segunda parte y estar en bloque bajo. Estoy contento».

Debate sobre la figura del 9. «Hoy los dos han jugado de “9”. Arriba tenemos jugadores de mucho talento y gente que ve portería fácil. Tenemos gente que ataca bien los espacios. No es problema de tener un “9”; hoy tuvimos dos que son de calidad en la categoría». «Ha sido un partido que nos ha llevado a defender cerca de la portería. Creo que esta Cultu hace cosas bien; lo vimos contra el Athletic en Copa. Valoro mucho la victoria».

Manu. «Le he visto muy bien, como siempre. Es muy joven, nos aporta mucho. Ha hecho un partido muy serio y no es fácil cuando debuta de titular».

Oliván. «Es un lateral con llegada. Irá cogiendo el ritmo. Necesita coger minutaje».

Defensa de cinco al final. «Era algo que habíamos valorado. Con la entrada de Calero, Corredera ya empezó a defender más bajo. Es algo que queríamos corregir. Era una de las variantes».

Objetivo. «El objetivo es ganar siempre, independientemente de dos derrotas, que no merecimos, sobre todo el día de Cádiz. Volver a ganar siempre ayuda y es reconfortante».

Cambio de sistema. «Hemos usado estas situaciones desde casi el inicio. Queríamos llegar a tener centrocampistas por fuera que pudieran ayudar. Tenemos dos jugadores que, independientemente de la demarcación, tienen esa capacidad de ir al espacio. Estamos contentos con cómo ha salido el partido y con la idea inicial que teníamos».

La Mareona. «Quiero agradecer a toda la gente de Asturias, a las peñas, a toda la gente que se desplaza. Esta mañana salía a caminar y casi teníamos que esquivar gente. León era rojiblanca. Ellos están por encima de todo. La ciudad estaba tomada desde primera hora. El fútbol tiene que ser una fiesta, independientemente del resultado. No me sorprende nada de la afición. Cada día demuestran su capacidad de superación y amor por los colores».