Cambios estructurales en el Sporting: Oliván debuta como titular y Manu apunta al once

Las dos derrotas consecutivas del equipo han llevado al técnico abulense a replantearse el once inicial, con ajustes tanto en defensa como en el centro del campo

Gijón. Mareo. Entrenamiento del Sporting. Había en RP el entrenador Borja Jiménez / Juan Plaza / LNE

Andrés Menéndez

Borja Jiménez prevé introducir varios cambios en la alineación del Sporting de Gijón de cara a la visita al Reino de León, donde el conjunto rojiblanco se mide este sábado, a partir de las 16.15 horas, a la Cultural Deportiva Leonesa.

Las dos derrotas consecutivas del equipo han llevado al técnico abulense a replantearse el once inicial, con ajustes tanto en defensa como en el centro del campo. En principio, no se espera un cambio de sistema, ya que el Sporting apunta a mantener un 4-4-2, aunque sí habrá modificaciones en nombres propios.

En el lateral izquierdo se perfila la entrada de Brian Oliván, que debutaría como titular con el Sporting tras haber sido expulsado en su primer partido oficial como rojiblanco. En el eje de la zaga, Pablo Vázquez apunta a entrar en la alineación en lugar de Lucas Perrín.

También se esperan cambios en la medular. Manu Rodríguez se perfila como titular y podría disputar su primer partido de inicio con el Sporting, lo que provocaría que Bernal comience el encuentro desde el banquillo.

Con estas variaciones, Borja Jiménez busca refrescar el equipo y encontrar una reacción en un escenario exigente como el Reino de León, donde el Sporting tratará de cortar la racha negativa y recuperar sensaciones.

Cambios estructurales en el Sporting: Oliván debuta como titular y Manu apunta al once

