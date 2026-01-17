El León Rojiblanco, o ser anfitrión cuando eres visitante: la historia de la única peña del Sporting en la ciudad del momento

En León, donde el escudo de la Cultural manda y el frío aprieta cuando cae la tarde, hay un rincón que late en rojiblanco. Se llama Peña Sportinguista El León Rojiblanco y presume de ser la única peña del Sporting activa en la ciudad y "posiblemente en la provincia". Este tarde, con el Sporting de visita para medirse a la Cultural y la presencia de miles de aficionados que se desplazarán, con entrada o sin ella, ejercerán de anfitriones.

El secretario de la peña es Alexis Fernández, leonés de 33 años e hijo de gijonés. En su caso, lo del Sporting no fue una moda ni una conversión tardía: le viene de casa. Pero la peña, explica, nació como nacen muchas cosas importantes: con un bar de por medio y un ascenso de récord. El punto de partida fue 2015, el año del ascenso del Sporting de "Los Guajes". Alexis lo resume con una frase que suena a confesión compartida: "Diego Carretero (actual presidente de la peña) fue un poco el culpable. Coincidíamos muchos sportinguistas en León viendo el partido de aquel ascenso en el campo del Betis. Quedábamos en un bar ya cerrado entre el barrio de San Claudio y la Chantría. Fue un punto de inflexión", recuerda.

El León Rojiblanco pasó de unos 40 socios a 60 en poco tiempo. Y lo curioso no fue solo el aumento, sino la geografía: "Tenemos socios en la provincia, en Asturias y en el extranjero". Alexis pone ejemplos con nombres y apellidos: "José Manuel González es Pola de Siero, estaba en León cuando se fundó la peña y ahora regresó a casa; Roberto Turrado, reside en Países Bajos, uno de los más viajeros; Jorge Here está en Reino Unido...". Forman un grupo inquieto y joven. "Nuestro grupo tiene sportinguistas de todas las edades. La media de edad bajó en las últimas temporadas. El grueso de la peña son menores de 35 años", explica.

En la peña hay 20 abonados del Sporting. Y en un fútbol cada vez más enredado con cupos, solicitudes, sorteos y páginas que se caen en el peor momento, Alexis subraya un detalle clave: "Todos los que lo solicitamos entrada, la tenemos". No fue casualidad. "Nuestra peña solicitó en su día a Unipes que trasladase al club que los abonados de fuera de Asturias tuvieran facilidades a la hora de adquirir entradas cuando el Sporting visitara su provincia", cuenta Alexis. Todos consiguieron una localidad.

Para el partido, la peña calcula que unos treinta estarán en la grada animando al Sporting en el Reino de León. "Mucha gente viajará para animar la previa. Invitamos a todos a que nos visiten en nuestra sede, en el barrio de La Palomera, en el Bar Dond Moi", dice Alexis, que hasta afina la dirección como quien da coordenadas para un refugio: calle La Chopera, 10. "Todos los sportinguistas serán bien recibidos en León".

Alerta por estafas

La Federación de Peñas Sportinguistas ha lanzado una alerta urgente ante la detección de estafas activas relacionadas con la venta fraudulenta de entradas para el partido ante la Cultural. Según ha comunicado la propia Federación, varios peñistas ya han sido víctimas de estos engaños, que se están produciendo principalmente a través de ofertas de entradas inexistentes a cambio de pagos mediante Bizum u otros sistemas similares, fuera de los canales oficiales del club. Desde el colectivo rojiblanco se pide máxima precaución a la afición sportinguista y se recomienda no realizar ningún tipo de pago por Bizum, ni aceptar propuestas que no procedan de fuentes contrastadas, así como no facilitar datos personales ni bancarios bajo ningún concepto. La Federación insiste en la importancia de verificar siempre la procedencia de cualquier oferta relacionada con entradas y anima a los aficionados a comunicar de inmediato cualquier intento sospechoso.