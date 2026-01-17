La Mareona invade León antes del partido del Sporting: "La mayoría venimos sin entrada pero nos vemos en los bares"

Más de 2.000 aficionados del Sporting de Gijón invadieron este sábado León con motivo del partido ante la Cultural Deportiva Leonesa, disputado a las 16.15 horas en el Reino de León. Una marea rojiblanca que tiñó de Asturias el centro de la capital leonesa desde primera hora, con ambiente festivo, bufandas al viento y un mensaje común: estar con el equipo, pase lo que pase y haya o no entrada.

La jornada tuvo además un marcado carácter simbólico al tratarse del primer partido del Sporting con José Riestra como presidente ejecutivo. El ejecutivo mexicano, que apenas lleva una semana en Gijón, lideró la expedición rojiblanca en su estreno institucional lejos de El Molinón, en un desplazamiento acompañado por una masiva presencia de seguidores.

La dificultad para conseguir localidades fue uno de los temas recurrentes entre los sportinguistas. La escasa oferta de entradas y la elevada demanda dejaron a muchos sin billete para acceder al estadio, una circunstancia que no frenó el desplazamiento. “La mayoría vinimos sin entrada. Era imposible conseguir para todos. Nos vamos a los bares. Por el Sporting merece la pena”, explicaba Javier Suárez, resignado pero satisfecho de formar parte de la mareona.

En muchos casos, los viajes se organizaron con antelación y en grupo, asumiendo desde el inicio que no todos podrían entrar al campo. Alberto Farpón detallaba uno de esos desplazamientos multitudinarios: “Vinimos 53 y hay 10 que vinieron sin entrada y van a quedar en el Húmedo viendo el partido. Unos conseguimos entradas de forma alternativa y otro por sorteo. Luego nos incorporamos a los demás”. El aficionado no ocultaba, sin embargo, su malestar: “Tenemos cabreo, porque el club no hace todo lo posible por sus aficionados ampliando la grada visitante”.

El ambiente se dejó notar especialmente en el centro de la ciudad. La Plaza Mayor y las calles del Barrio Húmedo se convirtieron en puntos de encuentro improvisados para los rojiblancos, muchos de ellos llegados incluso el día anterior. “Llegamos ayer. Cogimos el aparcamiento antes de decidir si se podía jugar de sábado a domingo. Los usuarios de la vivienda se encontraron con que la quedada fue frente al apartamento reservado, en la Plaza Mayor”, relataba Sergio Vargas, desplazado desde Llanes.

Entre las imágenes más llamativas y festivas de la jornada destacó la despedida de soltero de José Martínez, un aficionado del Sporting residente en Madrid, para quien sus amigos eligieron León y la invasión rojiblanca como escenario para la celebración previa a su boda. Disfrazado de balón de fútbol, con el nombre de Josín Hasán escrito en la parte trasera en un guiño irónico al jugador del Real Oviedo, exfutbolista del Sporting, su grupo no pasó desapercibido. El viaje fue organizado por sus amigos del Liceo de La Coruña, de la generación de 1990. Martínez se casará este año, en 2026, con Carmen.