El Sporting de Gijón comienza ya las gestiones con el Zaragoza por Dani Gómez: las vías abiertas y las claves

El Sporting de Gijón ha iniciado ya los contactos con el Real Zaragoza por Dani Gómez, en una operación avanzada por LA NUEVA ESPAÑA. Este mismo sábado, el club rojiblanco se ha puesto en contacto con el club aragonés y con el delantero para echar a caminar la operación que, de momento, está en una fase muy embrionaria. Las negociaciones continuarán este domingo. El club rojiblanco ha abierto un canal de comunicación con el Zaragoza y con el entorno del delantero madrileño, de 27 años. La gestión tiene un encaje complicado, por la importante ficha del atacante, que tiene dos años más de contrato con el Zaragoza (junio de 2028) y no cuenta para el entrenador, Rubén Sellés, que no le ha dado minutos en el empate de su equipo 1-1 en La Romareda ante la Real Sociedad B, todo pese a que su ataque contaba con la baja por sanción de Soberón.

En este punto de las gestiones, que están comenzando y no parecen sencillas, el Sporting trabaja con dos vías abiertas: una cesión simple hasta el 30 de junio y, lo que le gustaría al delantero, que es una rescisión de contrato para salir del Zaragoza, y después firmar por otro club, que sería el Sporting. Pero este acuerdo requiere de un trabajo a tres bandas, de que todos se pongan de acuerdo y es complejo. En Mareo, que habían abordado el comienzo de las gestiones con una cesión simple, algo que sigue en la mesa, no descartan ese desenlace, que puede tener unas ventajas económicas a futuro. Dani Gómez es, además, un futbolista que agrada a la dirección deportiva. Y, sobre todo, convence a Borja Jiménez. Pero ese proceso, que acaba literalmente de comenzar, requiere de un acuerdo entre Zaragoza y jugador, primero, y después ya entre el Sporting y el propio Dani Gómez. Por lo pronto, todas las partes son muy cautas y asumen que la operación es muy compleja de encajar, aunque se pretenda alcanzar un acuerdo.

El Sporting de Gijón, mientras, mantiene más opciones abiertas en el mercado y fáciles de llevar a cabo, pero de momento dan prioridad a las gestiones con Dani Gómez. Este domingo apunta a ser un día decisivo.