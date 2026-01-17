El Sporting juvenil se despide de la Copa del Rey a las primeras de cambio

Tras concluir en tercera posición la primera vuelta del campeonato liguero por detrás de Deportivo de la Coruña y Celta de Vigo, el Sporting de Gijón entraba en acción en la Copa del Rey ante el CD Tenerife, segundo clasificado del grupo canario y, que ejercía como anfitrión, gracias a su mejor puesto liguero. El cuadro rojiblanco se encontraba un día más norteño de lo que se podía esperar, en una mañana marcada por el fuerte viento y la lluvia que caía sobre la Ciudad Deportiva Javier Pérez.

Con el viento a favor, el Tenerife se hacía dueño y señor del esférico en los primeros compases del choque, buscando la portería defendida por Fox. El primer aviso serio de los tinerfeños llegaría en el minuto veinte con una falta que golpeaba en la cepa del palo tras un disparo raso que cogía velocidad por la lluvia que caía sobre el terreno de juego. Cinco minutos después se adelantarían los locales tras una buena parada de Fox, que dejaba el balón muerto para que Páez marcara el 1-0 a placer. El gol local espoleó a los rojiblancos y en el minuto 32 Mario Fernández igualaba el partido aprovechando un balón largo para batir al portero.

El fuerte aire que arreciaba Tenerife le jugaría una mala pasada a Fox bajo palos, con una peligrosa falta botada por Pablo que se colaba en el fondo de la red, convirtiéndose en el 2-1 para los locales. Tan solo dos minutos le harían falta al Sporting para sobreponerse al mazazo sufrido, robando Pablo García un balón en medio campo para que Gontzal Meuario filtrara un buen pase al hueco donde Mario Fernández ganaba la carrera al defensor y, siendo capaz de adelantarse al guardameta, que salía fuera de su portería para tratar de cortar el balón, se sacaba un toque sutil que terminaba acabando en el fondo de la red para ser el 2-2 con el que el primer tiempo llegaba a su fin con cuatro goles, mucha lluvia y aire, y alternativas para los dos equipos.

Tras el paso por vestuarios, los locales se volverían a adelantar por tercera vez en el partido gracias a una gran definición de Óliver desde la frontal del área, colocando el balón lejos de Fox que pese a estirarse no podía evitar el tanto tinerfeño. El gol dio tranquilidad a los locales, que no bajaron el pistón y siguieron buscando poner tierra de por medio, sumando incluso un disparo al palo y un gol anulado. El Sporting, en un arrojo de pundonor final encerró al Tenerife en su área y tuvo ocasiones para igualar el choque, pero sobre todo Marco, con dos potentes disparos desde la frontal, fue el que más cerca se quedó. Al final, el colegiado pitó el final y se formó una importante tangana entre los dos equipos que no pasó a mayores, logrando el pase de ronda el Tenerife. El Sporting pone punto final a su andadura en la Copa del Rey a las primeras de cambio.