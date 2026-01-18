Dani Gómez, una apuesta importante para el Sporting: el club trabaja en fichar al punta (que negocia su salida del Zaragoza) en propiedad, sin descartar una cesión

La operación Dani Gómez continúa en marcha. Y, por el momento, la gestión, avanzada por LA NUEVA ESPAÑA, sigue dando pasos, aunque todavía no ha cogido velocidad de crucero. La comisión deportiva del Sporting siguió ayer, domingo, negociando con el delantero, de 27 años, en una gestión que, con toda la cautela, se ha encaminado en las últimas horas hacia un fichaje en propiedad. Pero depende de otra arista: que el punta, que no cuenta para Rubén Sellés en el Zaragoza, rescinde con el club aragonés, donde tiene amarrado un buen contrato hasta 2028, para luego comprometerse con el club gijonés, que parece dispuesto a ofrecerle un contrato de una duración importante, que apunta a ser por tres años y medio, aunque este punto todavía no está cerrado.

Y en esta guerra nadie quiere perder dinero. Nadie descarta que la operación pegue otro giro y se pueda concretar como una cesión, como era la idea principal del club asturiano. Pero esa no es la voluntad del atacante, que busca un proyecto estable donde fijar su sede y recuperar el nivel que llevó en su momento al Levante a pagar 2.5 millones de euros al Real Madrid por el 50% de sus derechos.

"Es un delantero muy vertical. Tiene mucha potencia y es capaz de deshacer de sus rivales gracias a su gran velocidad. Es muy bueno atacando a los espacios. Tiene una gran potencia en arrancada, quizá le cuesta más en estático", apunta José Ramón Rodríguez, quien fuera su segundo entrenador en la campaña 2019-2020 en el Club Deportivo Tenerife. En aquel año marcó 11 goles. Su mejor registro.

Ayer, domingo, los tres actores relacionados con la operación eran muy cautos con el futuro desenlace, sin atreverse ninguno a pronosticar si las negociaciones llegarán o no a buen puerto. Por si acaso, el club rojiblanco mantiene abierta otra vía para firmar un delantero centro si no puede cerrar a Dani Gómez, ahora mismo el primer candidato para reforzar el ataque. En principio, esta alternativa apunta a llegar del caladero internacional. Pero, de momento, los focos están centrados en el canterano del Real Madrid. Al menos por ahora.

La comisión deportiva, que cuenta ya con Salomon Behar operando desde Mareo, sigue recopilando informes de delanteros que puedan resultar interesantes. Pero el atacante madrileño gusta a los rectores y convence a Borja Jiménez, el entrenador, que considera que puede encajar en su sistema y garantizar competencia a Otero y Dubasin. Entienden los gestores que a Dani Gómez no se le puede juzgar por su papel en el Zaragoza, donde no tiene ahora mismo oportunidades, sino que se le debe valorar más en profundidad por su carrera: cantera del Real Madrid, Levante, Valencia... Por eso, en el club gijonés, que llevan trabajando en esta operación varios días tras asumir como casi imposibles antes otras opciones más complejas, como la de Jon Karrikaburu o Urko Izeta, están abiertos a dejar espacio al delantero madrileño, que el sábado se quedó sin disputar ni un solo minuto en el empate del Zaragoza (1-1) ante la Real Sociedad B en La Romareda.

De momento, el club gijonés sigue en contacto permanente con el entorno de Dani Gómez, que es quien está negociando con el Zaragoza. Con todo, los clubes han establecido ya contactos. Si no avanza esta gestión, el Sporting activaría ya las opciones que tiene en el radar, con una vía más viva que las demás. Después ya prevé abordar la contratación de un central, en una gestión que todavía no se ha avanzado y que está en una fase de estudio.