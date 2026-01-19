El Sporting busca un encaje económico a la operación de Dani Gómez

La operación de Dani Gómez, por quien el Sporting de Gijón había iniciado el pasado fin de semana negociaciones, corre riesgo de encallar si no experimenta avances entre este lunes y martes. El difícil encaje económico de una operación que depende de un acuerdo a tres partes está complicando los avances. El gran muro es el encaje de la gestión y la firme intención del jugador de salir libre a otro club, lo que complica el acuerdo. Dani Gómez es reacio a salir cedido a otro club de la categoría y prefiere rescindir para comenzar de cero una nueva etapa. El Sporting ha intentado encajar esta operación en ambas vías -cesión y, ya de últimas, fichaje en propiedad, aunque esto siempre ha sido muy complicado-. Entre este lunes y mañana, martes, el club gijonés tiene previsto volver a intentar avanzar por Dani Gómez, un delantero que convence a Borja Jiménez, el entrenador, y agrada a los gestores.

El delantero madrileño tiene un contrato importante en Segunda División en el Zaragoza, hasta 2028, que es, además, progresivo. Y si sale del club aragonés, que está por ver, no quiere perder dinero. Pero el Zaragoza tampoco puede pagar su rescisión, limitando su ya de por sí reducida capacidad de movimiento para este mercado de enero donde busca varios fichajes para salir del descenso. En las últimas horas el entorno de Dani Gómez ha tratado con el Zaragoza ese escenario de rescisión, sin acuerdo. Y en Mareo lo que no pueden hacer es cobrarse ellos esa situación que es cosa de Gómez y el Zaragoza. Sin acuerdo de salida, ahora mismo y pese al firme deseo del punta, el Sporting tiene previsto reanudar los contactos en las próximas horas con el Zaragoza por una cesión, un movimiento donde podría asumir algo menos de la mitad de la ficha que percibe el delantero en la segunda vuelta y que parece más fácil de encajar. El Sporting dispone de unos 250.000 euros para hacer un delantero centro este mercado de enero. Si entre este lunes y este martes no hay acuerdo con el Zaragoza ni con Dani Gómez, la comisión deportiva abrirá otras opciones para firmar un delantero, con el foco en el mercado internaiconal. De momento, Gómez sigue siendo el primer candidato. Pero el calendario aprieta y los días pasan. Si no hay avances en las próximas horas, Gómez no fichará por el Sporting, que no esperará hasta el final por el delantero madrileño, y abrirá ya la vía internacional.

Después, un central

Una vez que se cierre la contratación de un delantero centro, el Sporting se enfocará ya en la contratación de un central, un movimiento que es igualmente clave para Borja Jiménez, que está muy preocupado con el rendimiento defensivo de su equipo. En ese sentido, en Mareo están recopilando informes y atentos a las situaciones de distintos zagueros jóvenes. Pero todavía no han movido. Sí hay defensas en la lista, como Andrés Cuenca, central del Fútbol Club Barcelona y que apunta a salir este mercado de enero al Como de Cesc Fábregas, que después pretende sacarlo cedido. Pero todavía no se ha trabajado en ningún jugador en concreto. Solo se monotorizan situaciones, hasta ahí. La energía está en cerrar cuanto antes el "9". Y después ya se verá.