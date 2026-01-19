El Sporting encalla con el "9": así está la búsqueda del delantero

El mercado de invierno entra en su fase final, con el Sporting encallado en la búsqueda de un "9", el gran objetivo. Dani Gómez, el último gran candidato, también parece esfumarse tras no alcanzar un acuerdo con el Zaragoza, que se niega a pagar por su rescisión —con el daño que eso supondría para su margen de maniobra— o a sufragar parte de la ficha del jugador para que compita cedido en otro club de la categoría.

En todo este arduo proceso, el club ha visto cómo se esfumaban sus primeras opciones y, ahora mismo, parece encaminar su mirada hacia el mercado internacional, donde tiene controlada la situación de distintos atacantes con los que pretende avanzar. La idea de la gestión deportiva y, sobre todo, de Borja Jiménez, el entrenador, ha sido siempre reforzarse con un jugador con experiencia en la categoría para reducir el tiempo de adaptación. De ahí que los esfuerzos se hayan concentrado en perfiles como Jon Karrikaburu o Urko Izeta. Pero el Sporting, como otros clubes, se está topando con un muro y, ahora mismo, se ve obligado a recalcular.

¿Los motivos? Varios. Por un lado, la enorme competencia: prácticamente toda la Segunda División busca reforzarse con un delantero y pelea por los mismos objetivos, lo que dificulta sobremanera la operación. Algunas direcciones deportivas, como la del Racing de Santander, capitaneada por Chema Aragón, han demostrado su astucia y conocimiento del mercado anticipándose y sorprendiendo con la llegada de Manex Lozano, delantero juvenil de 18 años que militaba en el segundo filial del Athletic Club, en Segunda RFEF, y que suma ya dos goles en dos partidos en Segunda División.

También condiciona al club gijonés su escaso margen de maniobra. En Mareo disponen de un máximo de unos 250.000 euros para contratar a un delantero centro, ya que después pretenden coronar la plantilla con un tercer refuerzo —el primero fue Brian Oliván—, que será un central, una demarcación que angustia a Borja Jiménez. El técnico tiene plena confianza en Eric Curbelo, pero no termina de encontrarle un escudero; hoy el cuerpo técnico se fía más de Pablo Vázquez que de Perrin. Al Sporting le agrada el perfil de Andrés Cuenca, zaguero de 18 años del FC Barcelona que apunta al Como, que busca una cesión, aunque hay clubes importantes atentos a ese préstamo.

Ayer, la dirección deportiva mantuvo una larga reunión en Mareo para tratar de desbloquear la operación del "9" y, entre otros nombres, analizar cómo afrontar el caso de Dani Gómez, avanzado por este periódico. En las oficinas se reunieron durante varias horas algunos de los ejecutivos del área de fútbol, entre ellos José Riestra, Salomón Behar y Gerardo García, para trazar una estrategia y redefinir los objetivos.

Durante toda la jornada de ayer, como ya sucedió el domingo, el Sporting reanudó los contactos con Manuel García Quilón, agente de Dani Gómez, quien, por su parte, trató de alcanzar un acuerdo para salir del Zaragoza, que no cuenta con el jugador. Pero el asunto no experimentó avances, con la operación encallada, aunque no definitivamente caída. Dani Gómez tiene contrato hasta 2028 y no quiere perder dinero si sale a otro club. El Zaragoza, por su parte, no puede permitirse rescindir al jugador ni asumir la diferencia salarial con respecto a lo que percibiría en el Sporting, ya que eso supondría un fuerte impacto en su límite salarial. Tampoco está en disposición de hacerse cargo de una parte importante de la ficha para costear una cesión.

En cualquier caso, la voluntad del futbolista, afectada por motivos familiares, no es salir cedido, sino rescindir para buscar un proyecto estable —el Sporting estaba dispuesto a ofrecerle un contrato de larga duración—. Así las cosas, la dirección deportiva abrió en los últimos días nuevas opciones, con el foco puesto en el mercado extranjero. Una alternativa nacional es la de Álvaro García, del Mérida, como avanzó Killer Asturias, aunque se trata de una operación compleja, no solo por el pago de la cláusula —250.000 euros—, sino porque apunta a competir en otro club de Segunda División.