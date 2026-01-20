Corredera se abre a competir donde el equipo lo necesite: "Me adapto bien a la banda"

Álex Corredera, centrocampista del Sporting de Gijón, admitió en sala de prensa en Mareo que se “adapta bien a la banda”. El centrocampista, que actuó en el costado en el Reino de León, se abrió a jugar donde el equipo lo necesite.

Sus declaraciones.

Problemas en defensa. «Los desajustes son situaciones que se trabajan en los entrenamientos. Ha habido goles puntuales que pueden ser errores individuales, pero en muchos es un tema de ayudas y lo estamos trabajando ese cambio de marcas. Son situaciones muy entrenables y claras, la responsabilidad es de cada uno. Estoy seguro de que el sábado se verá»

Posición. «Llevo muchos años jugando en el doble pivote, de 8 y de 6, lo comentaba el otro día, es donde más ves el fútbol de cara y para tener más presencia en el partido. Pero intento adaptarme a las necesidades del equipo por las bajas y por los planteamientos de los partidos para hacerlo lo mejor posible, ya sea en banda o en la mediapunta. El otro día nos entendimos bien con Brian en la izquierda, bien en defensa aunque con algún desajuste normal al ser el primer día. En líneas generales, no solo conmigo, también con César Gelabert, nos adaptamos bien a esa zona»

Nivel. «Me da la sensación de que somos un equipo que si está bien ajustado y va a por ello puede ganarle a cualquier equipo. Que siempre está metido en los partidos, hasta cuando va por detrás, y dependerá de nosotros para poder estar en esas posiciones de arriba. Hay que tener la cabeza fría y trabajar ajustando cosas»

Mirandés. «El Mirandés ya nos ganó en la ida en una situación similar de estar cambiando de entrenador. Tenemos que devolverles ese partido y sumar 3 puntos en El Molinón, donde tenemos que ganar mucho. Será un partido serio, de ajustar esas facetas defensivas. Con nuestra gente va a ser clave sumar de tres. Siempre están con nosotros y tenemos que aprovecharlo»

Calendario. «Son tres partidos seguidos contra equipos de abajo pero todos hasta el final van a ser muy importantes. Tenemos los puntos que nos hemos ganado en el campo y sumar de 3 nos van a dar muchísimo. No nos vale otra cosa que no sea ganar»

Noticias relacionadas

Fin de la mala dinámica. «Era importante ganar porque las dinámicas estaban siendo largas para lo bueno y lo malo, y los dos primeros partidos para arrancar el año no fueron buenos. Estamos encajando más goles de los que nos gustaría, siendo sólidos tenemos más opciones de ganar. Intentaremos mejorar en ambas facetas, abajo y arriba»