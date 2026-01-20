El Sporting ya se mueve por Andrés Cuenca: el club pedirá la cesión al Como si cierra su fichaje del Barcelona

El Sporting de Gijón aguarda al cierre de las negociaciones entre el Fútbol Club Barcelona y el Como italiano por Andrés Cuenca para, a continuación, solicitar al club transalpino la cesión del joven central.Los responsables deportivos del club rojiblanco, que este martes mantuvieron nuevas reuniones para avanzar en la planificación del mercado de invierno —donde se pretende incorporar a un «9» y a un defensa—, están decididos a solicitar formalmente al Como el préstamo de este prometedor zaguero, de 18 años, cuyo interés adelantó LA NUEVA ESPAÑA.

En las últimas horas, Gerardo García, responsable de la red de ojeadores de Orlegi Sports, trasladó al gijonés Dani Guindos, integrante del cuerpo técnico del Como que encabeza Cesc Fàbregas, el fuerte interés del Sporting en la cesión de este central, uno de los grandes objetivos rojiblancos para el mercado invernal. García y Guindos mantienen desde hace años una relación muy estrecha y de plena confianza.

En Mareo asumen la complejidad de una operación con varias aristas y están pendientes de que se formalice primero el traspaso de Cuenca al conjunto italiano para presentar por escrito la oferta de cesión. En cualquier caso, el entorno del futbolista ya conoce la intención del Sporting, que lleva meses recopilando informes de este defensa zurdo, de 1,86 metros, con notable salida de balón, pieza importante en el filial del Barcelona e incluso debutante con el primer equipo, con minutos en la Liga de Campeones y una alta valoración por parte de Hansi Flick.

Cuenca apunta a salir del Barcelona en este mercado de enero, al finalizar contrato el próximo 30 de junio y ante la aparición de varias ofertas —entre ellas la del Como— que permitirían al club azulgrana obtener beneficios futuros. En ese escenario ha irrumpido el Sporting. El conjunto italiano tiene una gran confianza en el futbolista, pero entiende que, dada su juventud, lo más conveniente es una cesión que le garantice minutos y continuidad.

La opción rojiblanca agrada al entorno del jugador. Influyen el salto competitivo —el filial del Barcelona milita en Segunda RFEF, dos categorías por debajo—, la exigencia de El Molinón y la historia del Sporting. No obstante, el club gijonés no es el único interesado en la cesión del central y todo queda supeditado al cierre definitivo de su traspaso al Como, una operación que aún no está completamente cerrada, con más clubes en la puja.

Mientras tanto, en Mareo manejan alternativas por si la opción de Cuenca se frustra. Entre ellas figura Pelayo Fernández, futbolista del Cádiz que apenas está contando con minutos y para el que el Rayo Vallecano valora buscar una salida en forma de cesión para que pueda competir con mayor regularidad.