El cupo de cesiones del Como, clave añadida en la operación de Andrés Cuenca

Sporting quiere a Andrés Cuenca para reforzar la zaga, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, y ya ha iniciado contactos con el Como, club que apunta a convertirse en su futuro propietario, además de mantener conversaciones constantes con el entorno del futbolista. Sin embargo, la operación no resulta sencilla y está sujeta a varios condicionantes.

El primero pasa por que la entidad transalpina alcance un acuerdo con el Fútbol Club Barcelona para adelantar la incorporación del central en este mercado de invierno, una negociación que, aunque avanzada, todavía no está completamente cerrada. Pero ese no es el único escollo. El segundo tiene que ver con la normativa de la FIFA sobre cesiones internacionales.

Desde 2022, la FIFA estableció un límite a los préstamos internacionales y, según ha podido saber este periódico, el Como está analizando si ya tiene cubierto ese cupo, una cuestión que en el club italiano no tienen del todo clara, o si, por el contrario, aún dispone de margen para ceder a Cuenca a un club extranjero. El central es sub-19 y, en teoría, podría salir cedido a cualquier país, aunque en el seno del club lombardo existen dudas sobre este punto. De hecho, algunos directivos apuestan por que el jugador continúe su desarrollo en Italia, cedido a un club del propio país.

En la práctica, si el Como tuviera excedido el cupo de cesiones internacionales, solo podría prestar al futbolista a otro club italiano, con independencia de la categoría. ¿Significa esto que su llegada al Sporting en enero es imposible? No necesariamente. El club lombardo podría liberar una plaza cancelando otra cesión, aunque esa opción depende de movimientos paralelos y añade incertidumbre a una operación que ya se mueve en un calendario muy ajustado.

Pese a todo, el Sporting, conocedor de esta situación, mantiene vivo su interés. Al propio Cuenca le seduce la posibilidad de competir en la Segunda División española, pero todo queda supeditado a que se resuelvan estos condicionantes. Consciente de la dificultad de encajar todas las piezas del puzle, la comisión deportiva rojiblanca trabaja en paralelo con otras alternativas para reforzar la defensa, con informes de varios centrales ya sobre la mesa.