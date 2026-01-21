Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Boom compra de pisos en AsturiasReducen velocidad del AVE asturianoEmpleo en IndraAccidente de AdamuzLey de propiedad horizontalDirecto temporal Asturias
instagramlinkedin

El cupo de cesiones del Como, clave añadida en la operación de Andrés Cuenca

El club italiano, que ultima su fichaje del Barcelona, estudia si tiene agotado el margen de préstamos internacionales y prefiere dejar cedido al jugador en su país

Barcelona's Andres Cuenca, left, fights for the ball with Trabzonspor's Onuralp Cakiroglu, right, during the UEFA Youth League Final match between Trabzonspor and Barcelona, at the Colovray Sports Centre in Nyon, Switzerland, Monday, April 28, 2025. (Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP)

Barcelona's Andres Cuenca, left, fights for the ball with Trabzonspor's Onuralp Cakiroglu, right, during the UEFA Youth League Final match between Trabzonspor and Barcelona, at the Colovray Sports Centre in Nyon, Switzerland, Monday, April 28, 2025. (Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP) / Salvatore Di Nolfi

Andrés Menéndez

Andrés Menéndez

Gijón

Sporting quiere a Andrés Cuenca para reforzar la zaga, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, y ya ha iniciado contactos con el Como, club que apunta a convertirse en su futuro propietario, además de mantener conversaciones constantes con el entorno del futbolista. Sin embargo, la operación no resulta sencilla y está sujeta a varios condicionantes.

El primero pasa por que la entidad transalpina alcance un acuerdo con el Fútbol Club Barcelona para adelantar la incorporación del central en este mercado de invierno, una negociación que, aunque avanzada, todavía no está completamente cerrada. Pero ese no es el único escollo. El segundo tiene que ver con la normativa de la FIFA sobre cesiones internacionales.

Desde 2022, la FIFA estableció un límite a los préstamos internacionales y, según ha podido saber este periódico, el Como está analizando si ya tiene cubierto ese cupo, una cuestión que en el club italiano no tienen del todo clara, o si, por el contrario, aún dispone de margen para ceder a Cuenca a un club extranjero. El central es sub-19 y, en teoría, podría salir cedido a cualquier país, aunque en el seno del club lombardo existen dudas sobre este punto. De hecho, algunos directivos apuestan por que el jugador continúe su desarrollo en Italia, cedido a un club del propio país.

En la práctica, si el Como tuviera excedido el cupo de cesiones internacionales, solo podría prestar al futbolista a otro club italiano, con independencia de la categoría. ¿Significa esto que su llegada al Sporting en enero es imposible? No necesariamente. El club lombardo podría liberar una plaza cancelando otra cesión, aunque esa opción depende de movimientos paralelos y añade incertidumbre a una operación que ya se mueve en un calendario muy ajustado.

Noticias relacionadas

Pese a todo, el Sporting, conocedor de esta situación, mantiene vivo su interés. Al propio Cuenca le seduce la posibilidad de competir en la Segunda División española, pero todo queda supeditado a que se resuelvan estos condicionantes. Consciente de la dificultad de encajar todas las piezas del puzle, la comisión deportiva rojiblanca trabaja en paralelo con otras alternativas para reforzar la defensa, con informes de varios centrales ya sobre la mesa.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La DGT alerta del temporal y pide a los asturianos evitar desplazarse en coche
  2. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
  3. Accidente ferroviario en Asturias: un convoy de cercanías se estampa contra un desprendimiento de tierras
  4. Entrega del bote de Pasapalabra: Antena 3 modifica así el horario del esperado momento para Manu
  5. Nuevo incidente en el AVE: Los viajeros de un tren de Asturias a Madrid, obligados a cambiar de convoy y a retroceder en el viaje
  6. Los usuarios de los patinetes bendicen la nueva norma municipal de Oviedo: «Ganamos en seguridad, las multas ayudan a que la gente cumpla»
  7. El inesperado regalo de la Seguridad Social: hasta cinco años extra cotizados si empezaste a trabajar antes de 2011
  8. Consecuencias de la borrasca Ingrid en Asturias: la DGT cierra el Huerna y Pajares al tráfico para camiones

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Felicitación

La otra cara de los Juegos Olímpicos de Invierno: alertan de sus emisiones y su impacto sobre el hielo

La otra cara de los Juegos Olímpicos de Invierno: alertan de sus emisiones y su impacto sobre el hielo

Cangas del Narcea lanza dos exitosas campañas que muestran la potencialidad del asturiano en cualquier ámbito: “Es igual de digno y de guapo”

Cangas del Narcea lanza dos exitosas campañas que muestran la potencialidad del asturiano en cualquier ámbito: “Es igual de digno y de guapo”

Esta es la consulta médica (muy demandada) que regresa a Salas tras más de una década de ausencia

Esta es la consulta médica (muy demandada) que regresa a Salas tras más de una década de ausencia

Belmonte busca soluciones para reabrir al público la Casa del Lobo y el cercado donde viven "Aullador" y "Belmon"

Belmonte busca soluciones para reabrir al público la Casa del Lobo y el cercado donde viven "Aullador" y "Belmon"

Mar Prieto, presidenta de la Cocina Económica: "Cerramos el año con 90.000 euros menos y llevamos tres o cuatro años con números en negativo"

Mar Prieto, presidenta de la Cocina Económica: "Cerramos el año con 90.000 euros menos y llevamos tres o cuatro años con números en negativo"

Oviedo: Así son los 21 kilómetros de carriles bici que la capital tendrá antes de acabar el año

Oviedo: Así son los 21 kilómetros de carriles bici que la capital tendrá antes de acabar el año
Tracking Pixel Contents