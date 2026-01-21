La irrupción de Oliván recupera a Diego como central

La irrupción de Brian Oliván como lateral izquierdo, autor de una asistencia en la contundente victoria del Sporting en el Reino de León, reabre la opción de Diego Sánchez como zaguero para Borja Jiménez, al tiempo que la comisión deportiva del club rojiblanco prosigue trabajando en la contratación de un central, donde encaja Andrés Cuenca, del Fútbol Club Barcelona y que apunta al Como de Cesc Fábregas para después salir cedido a un club que le garantice minutos.

Borja Jiménez siempre ha visto a Diego Sánchez como lateral izquierdo y, de hecho, con él ha sido indiscutible e importante hasta el punto de ser elogiado públicamente. "Ha sido el mejor", le reconoció en Butarque tras su marcaje a Duk, extremo del Leganés. Pero la aparición de Olvián, quien ya dio muestras en León de su talento, sobre todo en ataque, abre nuevas oportunidades para Diego Sánchez como central, aunque sea como un recurso de emergencia. En el Reino de León, Borja prefirió tirar antes de Oliván de inicio y después apostó por Pablo García para competir como carrilero en la línea de cinco defensas. Diego, mientras, se quedó sin minutos.

Los técnicos creen que el canterano destacaría más en una zaga de tres centrales que en una defensa de cuatro. Ayer, de hecho, el avilesino entrenó como central en las instalaciones de Mareo. En principio, el entrenador abulense mantendrá a Pablo Vázquez junto a Curbelo en el eje de la zaga para el encuentro que el Sporting disputa este sábado (18: 30 horas) en El Molinón ante el Club Deportivo Mirandés.