La irrupción de Oliván recupera a Diego como central
Borja valora la versatilidad del avilesino, quien se ejercitó ayer como zaguero
La irrupción de Brian Oliván como lateral izquierdo, autor de una asistencia en la contundente victoria del Sporting en el Reino de León, reabre la opción de Diego Sánchez como zaguero para Borja Jiménez, al tiempo que la comisión deportiva del club rojiblanco prosigue trabajando en la contratación de un central, donde encaja Andrés Cuenca, del Fútbol Club Barcelona y que apunta al Como de Cesc Fábregas para después salir cedido a un club que le garantice minutos.
Borja Jiménez siempre ha visto a Diego Sánchez como lateral izquierdo y, de hecho, con él ha sido indiscutible e importante hasta el punto de ser elogiado públicamente. "Ha sido el mejor", le reconoció en Butarque tras su marcaje a Duk, extremo del Leganés. Pero la aparición de Olvián, quien ya dio muestras en León de su talento, sobre todo en ataque, abre nuevas oportunidades para Diego Sánchez como central, aunque sea como un recurso de emergencia. En el Reino de León, Borja prefirió tirar antes de Oliván de inicio y después apostó por Pablo García para competir como carrilero en la línea de cinco defensas. Diego, mientras, se quedó sin minutos.
Los técnicos creen que el canterano destacaría más en una zaga de tres centrales que en una defensa de cuatro. Ayer, de hecho, el avilesino entrenó como central en las instalaciones de Mareo. En principio, el entrenador abulense mantendrá a Pablo Vázquez junto a Curbelo en el eje de la zaga para el encuentro que el Sporting disputa este sábado (18: 30 horas) en El Molinón ante el Club Deportivo Mirandés.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Colas en Decathlon tras tirar el precio de su nueva bicicleta eléctrica de montaña con más de 180 kilómetros de autonomía: ideal para carretera o monte
- Multado con 800 euros por no llevar el papel actualizado en el coche: la Guardia Civil vigila las clásicas carpetillas de la guanteras de los asturianos
- Atención conductores: corte de tráfico de diez horas en una de las arterias principales de Oviedo para el próximo domingo
- El Águila Negra de Colloto echa el vuelo: comienzan las primeras obras para transformar la antigua fábrica de cervezas en el Edificio del Agua del Principado
- Buenas noticias para los ciclistas: Oviedo vuelve a permitir el uso de las bicicletas en las calles peatonales
- Jessica Bueno pide ayuda desesperada tras ser víctima del accidente de tren en Adamuz: la última hora sobre el estado de la modelo
- La Policía Nacional emite un aviso urgente que afecta, en mayor medida, a Gijón: 'No tengas todas las ventanas abiertas