Andrés Ferrari ya está en Gijón para fichar por el Sporting
El delantero aterrizó este jueves en Asturias para superar las pruebas médicas antes de comprometerse con el club rojiblanco
Andrés Ferrari ya está en Gijón para fichar por el Sporting . El delantero uruguayo, de 23 años, ha llegado a Asturias este jueves por la tarde tras rematarse la operación en forma de cesión con el club Sint-Truidense, de la Primera División belga. El futbolista comenzará a pasar este jueves las pruebas médicas. En principio, este viernes su fichaje será ya oficial.
Acompañado de uno de sus agentes, Ferrari ya se ha instalado en el Hotel Zentral Rey Pelayo. Mario Cotelo ha sido el encargado de ir a buscar al jugador al aeropuerto.
Suscríbete para seguir leyendo
- La DGT alerta del temporal y pide a los asturianos evitar desplazarse en coche
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Accidente ferroviario en Asturias: un convoy de cercanías se estampa contra un desprendimiento de tierras
- Entrega del bote de Pasapalabra: Antena 3 modifica así el horario del esperado momento para Manu
- Nuevo incidente en el AVE: Los viajeros de un tren de Asturias a Madrid, obligados a cambiar de convoy y a retroceder en el viaje
- Los usuarios de los patinetes bendicen la nueva norma municipal de Oviedo: «Ganamos en seguridad, las multas ayudan a que la gente cumpla»
- El inesperado regalo de la Seguridad Social: hasta cinco años extra cotizados si empezaste a trabajar antes de 2011
- Consecuencias de la borrasca Ingrid en Asturias: la DGT cierra el Huerna y Pajares al tráfico para camiones