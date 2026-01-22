Andrés Ferrari ya está en Gijón para fichar por el Sporting . El delantero uruguayo, de 23 años, ha llegado a Asturias este jueves por la tarde tras rematarse la operación en forma de cesión con el club Sint-Truidense, de la Primera División belga. El futbolista comenzará a pasar este jueves las pruebas médicas. En principio, este viernes su fichaje será ya oficial.

Acompañado de uno de sus agentes, Ferrari ya se ha instalado en el Hotel Zentral Rey Pelayo. Mario Cotelo ha sido el encargado de ir a buscar al jugador al aeropuerto.