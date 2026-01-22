Curbelo: "Me encantaría seguir en el Sporting"

Eric Curbelo, defensa del Sporting de Gijón, recogió este jueves el premio Mahou al jugador cinco estrellas. Sus declaraciones.

—Premio. “Gracias por el premio, es un reconocimiento de la afición. Gracias al míster y al equipo porque ellos me lo han facilitado.

—¿Es su mejor momento? “Me falta un poco de velocidad, es un buen momento. Físicamente estoy bien, contento por cómo estoy”.

—Solidez defensiva. “Prefiero que nos metan muchos goles en pocos partidos y luego encadenar porterías a cero. Si conseguimos marcar un gol más que el resto de rivales, vamos a estar ahí”.

—Premio a la persistencia. “Uno cuando juega no piensa en premios, solo en ganar. Fue por sorpresa. Me pone muy contento”.

—¿Qué pareja le hace sentir más cómodo? “Con todos. Ellos aportan un estilo de juego diferente y el resto nos adaptamos”.

—¿Revancha con el Mirandés? “Estos partidos no me gustan porque parece que se da por ganado antes de jugar. Es un partido muy difícil. O estamos todos al cien por cien o va a ser muy difícil”.

—¿Le gustaría seguir? “Me encantaría estar aquí, ya lo he dicho. Mi pareja está aquí, hay vuelos directos a Las Palmas y es una alegría. No hay nada de momento y lo entiendo. No he jugado tantos partidos. Estoy muy a gusto.

—Problemas defensivos. “Para estar arriba tienes que tener porterías a cero. El volumen a favor también ha sido grande, pero no materializamos. Hay muchos partidos que se ganan de uno, si haces portería a cero tienes mucho hecho”.

—Garitano. “No era el tipo de central que le gustaba a Asier, sobre todo por altura. El cambio me ha venido muy bien y ha demostrado que puedo estar ahí"

Noticias relacionadas

—Próximo fichaje. “No miro mucho redes, a Twitter no le doy bola. Bienvenido, cualquier incorporación nos ayudará a mejorar”