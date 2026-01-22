El Sporting ya tiene “9”: ultima el fichaje de Andrés Ferrari
El club rojiblanco cierra la llegada del delantero uruguayo, que firmará cedido por el Sint-Truidense de la Primera División belga.
El Sporting de Gijón ya tiene “9”. El club rojiblanco ultima el fichaje de Andrés Ferrari, delantero de 23 años e internacional con Uruguay en categorías inferiores, que llegará a Mareo en calidad de cedido por el Sint-Truidense, de la Primera División belga, tal y como avanzó este jueves el periodista David Van Der Broeck y ha podido confirmar LA NUEVA ESPAÑA. La operación incluye, en principio, una opción de compra para el conjunto gijonés.
Ferrari ha tenido protagonismo esta temporada en el equipo belga, con 20 partidos disputados y 3 goles, aunque su participación había disminuido en los últimos encuentros. Se trata de un delantero de 1,90 metros de estatura, con experiencia en el fútbol español tras su paso por el Villarreal B en la temporada 2023-2024, en la que anotó dos goles en Segunda División.
El futbolista viajará de forma inminente a Gijón para pasar las pruebas médicas y ponerse de inmediato a las órdenes del cuerpo técnico. Su incorporación llevaba varias semanas negociándose y, ante la dificultad para cerrar la operación, el club había activado de forma paralela otras vías en el mercado, como la de Dani Gómez. Ferrari era la principal alternativa internacional.
Con este movimiento, la comisión deportiva da por cerrada la posición de delantero centro y centra ahora sus esfuerzos en reforzar el eje de la defensa. La primera opción es Andrés Cuenca, aunque se trata de una negociación compleja.
