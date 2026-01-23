El anállisis de Josu Uribe sobre el rival del Sporting: diferente Mirandés

Jornada 23 de Segunda División con la visita a El Molinón del CD Mirandés, en un partido con puntos muy importantes para los dos equipos, aunque con objetivos clasificatorios totalmente diferentes.

Un equipo, el jabato, con muchos problemas a lo largo de toda la temporada, muy lejos de aquella escuadra que maravilló a todo el fútbol español por su rendimiento y, sobre todo, por su propuesta futbolística valiente y atractiva.

Prácticamente la mayor parte de la plantilla pasada milita en equipos de primer nivel en España y en Europa, algo que nos hace ver el nivel que tenía el equipo castellano el curso pasado.

La confección de la plantilla actual se ha hecho en base a jugadores cedidos de otros clubes y muy pocos en propiedad. Junto a la poca experiencia de la mayoría en la categoría, esto ha marcado que nunca haya sido el equipo capaz de competir con el nivel y la exigencia que requiere esta categoría.

Hasta tres técnicos han pasado por su banquillo: Fran Justo, Jesús Galván y Antxon Minera, pero ninguno ha conseguido dar con la tecla, quizá debido a que el problema no está en el banquillo, sino en una mala planificación deportiva del club, tanto en la elección de los técnicos como en el nivel y la calidad de la plantilla actual. Cierto es que manejan un presupuesto muy limitado y que eran muchos y muy buenos los futbolistas a sustituir, pero el trabajo de Alfredo Merino este año dista mucho de lo que el club requería en la extensa renovación obligatoria que tuvieron que llevar a cabo.

Un equipo que se ha movido mucho a lo largo de la temporada en modelos de juego basados en tres centrales, con un medio campo poblado de jugadores de mucha ida y vuelta, junto a dos carrileros muy largos y dos puntas.

La llegada de Galván les hizo empezar a moverse en estructuras de línea defensiva con cuatro jugadores e intentar proponer algo más con la pelota, pero la falta de calidad del plantel lo hacía muy difícil.

Antxon Muneta, el pasado fin de semana, en su primer partido, inició con un modelo de juego 1/4/3/3 para, en la segunda parte, modificarlo a 1/5/3/2. En ambos se han estado moviendo a lo largo de toda la temporada y los pueden ejecutar perfectamente.

Es el equipo más goleado de toda la competición, con solo cuatro victorias en su casillero. Un equipo al que le cuesta un mundo dejar la portería a cero y que sufre mucho para defender bloques que le obligan a defender muy cerca de su área. Pero también es cierto que, si les dejas correr y atacar rápido con sus dos delanteros, son capaces de meterte en muchos problemas.

Un equipo muy físico y con jugadores muy poderosos en las acciones de balón parado. Un equipo fuerte en los duelos, con muy poca elaboración, que lleva el partido a una ida y vuelta permanente con un ritmo muy alto. Pero es también el equipo rojillo un equipo muy endeble defensivamente, capaz de reiterar, partido tras partido, errores impropios de la categoría, lo que le ha llevado a tener que hacer una auténtica gesta en esta segunda vuelta para tener alguna opción de permanencia.

Tres incorporaciones de nivel ha hecho en este mercado invernal, que van a elevar el nivel del plantel tanto en la parcela defensiva como en la ofensiva.

La llegada desde el Espanyol del zurdo Javi Hernández, que ya ha sido capaz de hacer tres goles, con un enorme golpeo de balón y que se mueve muy bien cerca del área, le va a dar un enorme nivel en ataque.

Junto a la llegada de dos jugadores de corte defensivo como el central Cabello (Levante) y el pivote Salvi Clua (Almería), que ayudarán a mejorar los enormes problemas defensivos del equipo.

Un cuadro asturiano muy superior individual y colectivamente a su rival, con el factor campo a favor y después de una magnífica victoria como la del pasado sábado en León, no debería tener problemas en cerrar una nueva victoria.

Esta difícil Liga Hypermotion nos muestra semana tras semana lo difícil que es ganar a cualquier rival. Nos muestra que tienes que estar a un gran nivel para no tener problemas y, sobre todo, nos muestra que no hay rival pequeño.

El Sporting está mostrando dos caras a lo largo del año y una inestabilidad en su fútbol y en sus resultados que le hace ser un equipo que puede dar lo mejor o lo peor en cualquier momento. Pero, si realmente está a un nivel correcto en la faceta defensiva, con los jugadores que tiene de medio campo para arriba debe ser caballo ganador seguro.

Ojalá podamos ver un modelo de juego capaz de ubicar a la dupla Dubasin y Otero en punta; es algo que le costará mucho al rival sostener, junto a un equipo equilibrado y estable en su rendimiento.

La supuesta inferioridad del rival ya demostró en la primera vuelta que, con una enorme intensidad y un convencimiento total en sus limitadas posibilidades, le pudo llevar a la victoria e incluso darle la vuelta al marcador ante el cuadro asturiano.

Tres puntos de oro que, si se quiere estar arriba, hay que conseguir. El rival no es un portento en su calidad, pero es un equipo valiente y “jabato” en su idea futbolística. Es un Mirandés diferente al del curso pasado y mucho más limitado, pero siempre peligroso… aunque, viendo el comportamiento del Real Sporting este año, creo que el mayor peligro está más en uno mismo que en el rival.

Jugadores importantes de la plantilla actual son el central Juan Gutiérrez, que lo ha jugado todo dando al equipo la solidez y estabilidad que requiere una línea defensiva, o los pivotes Bauza y Helguera, dos jugadores con una enorme capacidad de ida y vuelta que le dan una energía brutal al juego del equipo.

Sobre todo, destacar a su goleador Carlos Fernández, jugador cedido de la Real Sociedad, que con 8 goles marca una cifra muy importante para un equipo con tantos problemas en su juego y en su rendimiento. Un jugador vertical y muy valiente, muy difícil de sujetar tanto en espacios libres como en zonas de finalización: jugador a vigilar muy de cerca.