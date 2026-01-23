Borja Jiménez: “Prefiero ganar 4-2 que 1-0”

Borja Jiménez compareció este viernes en la sala de prensa de Mareo en el marco del encuentro que el Sporting de Gijón disputa este sábado a las 18:30 horas en El Molinón.

Fichaje de Andrés Ferrari. “Contento. Hemos conseguido reforzar una posición que llevábamos buscando desde el inicio de mercado. Nos puede aportar distintas cosas. Se gira bien, tiene buenas acciones en buen contacto. Es un ‘9’ que estábamos buscando. Lo tuvimos muy claro. La primera conversación con él la tuve a finales de diciembre. Si todo se soluciona —inscripción— puede ser que nos pueda ayudar. Hoy estamos muy fatigados: vuelos, viajes, el nerviosismo con sus compañeros”.

Dubasin. “Creo que su posición es la de extremo. Porque su posicionamiento siempre está en la última línea en general. Podemos valorar más las zonas donde participa, no donde empieza. Estamos muy contentos con la predisposición que tienen todos. Es mucho más complejo que poner una información en el campo”.

Mirandés. “No nos influye el cambio de entrenador. Lo que pasó hace dos meses tampoco nos influye. Son un equipo que puede volver a cosas que hacía. El partido de ida fue incómodo. Lo verbalicé en su momento. Aquel día los goles se producen de manera puntual. Tienen desparpajo. En las últimas semanas han presionado más alto. Son un equipo más agresivo. No sé si es lo que nos encontraremos este sábado. Es un rival que, independientemente de lo que diga la clasificación, va a ser un partido de los difíciles: ya empató en Gran Canaria y nos ganó en la ida”.

Oliván y Manu Rodríguez. “Brian tiene mucha experiencia. Nos da competitividad, como fue el 1-2, como se vio en esas incorporaciones. Va a ir cogiendo peso. Es positivo que después del debut tuviese un par de acciones tan determinantes. Manu ya le vais conociendo más; desde que está compitiendo siempre hace buenos partidos y lo ponemos en valor. Trabaja mucho. Y estamos encantados de sumar otro canterano a nuestra casa”.

Plan. “Vamos a priorizar nuestra fase ofensiva. Intentaremos dar prioridad a cómo atacar al rival y no a cómo defenderlo. Nuestra idea será atacar. Enfrente hay un rival que tiene la misma idea. Ojalá tengamos esa capacidad ofensiva que venga acompañada de resultado favorable”.

Centrales. “Lo tenemos muy claro en las posiciones que queríamos reforzar si podemos. Tenemos que ver las opciones en el mercado dentro de los límites a los que podemos llegar. Si viene alguien bienvenido y si no trabajaremos con los que tenemos. Se está trabajando en incorporar a uno más. Seguro que tenemos noticias de aquí al final”.

Partido trampa ante el Mirandés. “Los jugadores saben del nivel del Mirandés. Estamos alerta: si no hacemos bien las cosas, no ganaremos. Tenemos margen de mejora. Nuestra situación es positiva. Si no estamos en nuestro mejor nivel, no ganaremos”.

Motivación. “Hay motivación suficiente. Jugar un partido de fútbol en casa no es una presión sino una alegría. Hay que convivir con esa naturalidad de que cada siete días los que estamos aquí tenemos que salir a ganar. Hemos ganado al líder y hemos perdido ante el colista. O estamos a nuestro mejor nivel o no ganaremos”.

Aspecto defensivo. “Lo que nos ocupa y preocupa es resolver acciones defensivas de mejor manera. Llevamos a nuestra línea defensiva a unos niveles de exposición grandes. Somos un equipo que, por su manera de atacar, corre esos riesgos; somos alegres, con facilidades para hacer goles y encajar. Soy de los que prefiere ganar 4-2 que 1-0”.

Noticias relacionadas

Más fichajes. “Vamos a intentar reforzar si se dan las circunstancias y si no estamos muy contentos con lo que tenemos”.