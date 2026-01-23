Jiménez, una leyenda rojiblanca ante su homenaje en El Molinón: "Este Sporting puede luchar por lo que queremos todos"

A Manolo Jiménez (Villagarcía de Arosa, Pontevedra, 1956), que recibirá mañana un homenaje en El Molinón antes del partido frente al Mirandés, más que un partido, una temporada o una actuación en concreto, lo que le viene a la memoria de su espectacular trayectoria deportiva (420 partidos en Primera División con el Sporting de la época dorada) es la imagen de “un crío de 20 años” que llega de un pueblo de Galicia, Villagarcía, a Gijón con un montón de sueños y la satisfacción de haberlos cumplido casi todos: “Es una sensación muy bonita pisar El Molinón con la afición delante, me viene a la cabeza ser un crío de 20 años, que tuvo la oportunidad y la suerte de poder conseguir las metas que soñaba y algunas más. Siento agradecimiento. Es un honor para mí”.

De Villagarcía a El Molinón: el inicio de un sueño

Ese momento en el que le llamó el Sporting para jugar en su filial cuando él jugaba en Tercera División, en el Arosa, lo tiene muy presente: “Recuerdo venir de mi pueblo, con mi inseparable Claudio Silva (también jugador del Sporting), de jugar en Tercera, y tener la suerte de ser durante 14 años profesional, fue hacer realidad un sueño”.

La época dorada del Sporting

Su etapa en el Sporting (de 1979 a 1991) fue, además, la mejor en la historia del club: “Tuve la suerte de estar en la época dorada del Sporting, la de los subcampeonatos de Liga, las finales de Copa, jugar en Europa, a mi lado más que compañeros tenía amigos”, añade el que fue defensa central de ese añorado equipo.

El Sporting actual y el reto del ascenso

Del actual Sporting, Jiménez reconoce que lo ve “a ratos bien y a ratos menos bien”: “Es un poco irregular, encaja bastantes goles y en una liga como Segunda División, en la que las diferencias son pequeñas, hay que mejorar eso; pero creo que puede luchar por lo que todos queremos: ascender a Primera División. Tiene grandes jugadores y un buen equipo titular”, añade. Para estar en esa pelea, Jiménez insiste en que necesitan más solidez defensiva: “Para estar arriba necesitamos no encajar tantos goles”.

Antes y ahora: diferencias entre dos épocas del fútbol

Una de las diferencias que observa entre el fútbol en su época y el actual está en que “en aquel equipo, de una plantilla de veintidós, quince estuvimos diez o doce años juntos; entraban uno o dos nuevos y así es fácil tener una forma de jugar”. Otra ventaja que tenían es que disponían de “un monstruo”: “Estamos hablando de Quini, que era garantía de gol; si Ablanedo fue tres veces Zamora, si nos metían pocos goles y encima tienes al Brujo…”.