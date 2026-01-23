El Sporting oficializa el fichaje de Ferrari con "regalo" de Caicedo y... ¡coche nuevo en El Molinón!
El delantero, cedido del Sint-Truidense belga, lucirá el "9" y podría debutar ante el Mirandés
El Sporting de Gijón ha anunciado de forma oficial el fichaje de Andrés Ferrari, delantero de 23 años que llega al conjunto rojiblanco en calidad de cedido procedente del Sint-Truidense de la Jupiler Pro League, la Primera División de Bélgica. El acuerdo, confirmado este jueves por el club, incluye una opción de compra que, según distintas fuentes, se sitúa en torno a los dos millones de euros. Lucirá el dorsal “9”, el que dejó libre Jordy Caicedo.
El club ha hecho oficial la incorporación de su nuevo ‘9’ con un guiño al apellido del futbolista: Ferrari irrumpe en El Molinón al volante de un coche de la marca Ferrari, que aparca sobre el césped del estadio. El delantero lucirá el dorsal 9, que queda libre tras la salida de Caicedo.
Andrés Ferrari se entrenará este viernes por primera vez en Mareo a las órdenes de Borja Jiménez y podría debutar ya mañana en El Molinón ante el CD Mirandés.
Internacional sub-20 con Uruguay, selección con la que se proclamó campeona del mundo en 2023, el delantero refuerza la posición de referencia ofensiva y competirá por un puesto con Juan Otero, Jonathan Dubasin y Amadou Coundoul. El Sporting centra ahora sus esfuerzos en la incorporación de un defensa central.
