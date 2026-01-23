El Sporting de Gijón estudia opciones para firmar a Andrés Cuenca
El club gijonés pretende la cesión desde el Barcelona y que la llegada del central al Como, con el cupo de préstamo excedido, se produzca en junio
El Sporting de Gijón trabaja en distintos escenarios para intentar conseguir el fichaje de Andrés Cuenca, el central deseado para reforzar este mercado de enero la zaga, en una operación avanzada por LA NUEVA ESPAÑA y que ayer registró nuevos movimientos con el acuerdo verbal entre el Como y el Fútbol Club Barcelona por el traspaso del jugador. La operación vive su momento decisivo. Con el acuerdo entre el Como y el Barça cerrado, el club italiano debe decidir ahora el destino donde competirá el central en los próximos meses. Y por ese préstamo pelea el Sporting, que se ha enfocado totalmente en esta gestión, la única que por el momento mantiene activa para cerrar la defensa.
Los responsables del club italiano y los agentes del zaguero, de 18 años, hicieron en los últimos días saber a los rectores del Sporting que tienen el cupo de cesiones internacionales agotado, como desveló este periódico. Esta situación dificulta mucho la llegada a Mareo de Cuenca. Pero el Sporting, que confía mucho en el potencial del defensa central, ha trazado un plan alternativo para agotar sus opciones de pelear por ese préstamo.
En ese sentido, el Sporting ha contactado con el Fútbol Club Barcelona para intentar que incluya en la operación una cesión al Sporting. De esta manera, el Barça cedería a Cuenca al Sporting hasta junio y después ya firmaría por el Como. El club italiano no descarta totalmente está formula, aunque es compleja, ya que considera que el Sporting es un buen destino para que el central compita a un alto nivel. Los rectores del Como creen que la segunda división de España es muy competitiva y entienden que está fórmula permite a todas las partes beneficiarse. El Fútbol Club Barcelona, mientras, también está muy interesado en que el valor del futbolista crezca. El club catalán se ha reservado un 20% de una futura venta en el acuerdo alcanzado con el Como. Por todo esto, ayer la operación seguía viva. Pero su remate no está ni mucho menos claro. Hay quien piensa en el Como que es mejor que el zaguero andaluz salga cedido a otro club de Italia para facilitar de esta manera su adaptación al Calcio y evitar ese ‘favor’ del Fútbol Club Barcelona. Responsables deportivos del Como se encontraban ayer estudiando todas las opciones que ofrece el mercado.
En Mareo, mientras, mantienen alternativas abiertas por si no cristaliza el acuerdo por Cuenca, su primer objetivo. En ese sentido, se manejan informes de Pelayo Fernández, central del Rayo Vallecano que apunta a salir del Cádiz. En las últimas horas se han recibido distintos ofrecimientos. Uno de ellos es del central andaluz Joaquín Fernández, que viene de rescindir con el Kansas City.
