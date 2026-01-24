César se hace mayor: Gelabert superará este sábado a su padre, Juanmi, en partidos disputados con el Sporting
Disputará este sábado su 63 partido de rojiblanco, por los 62 que alcanzó el que fuera defensa
A. Menéndez
César Gelabert alcanzará este sábado (18.30 horas), en el encuentro ante el Mirandés en El Molinón, los 63 partidos oficiales con el Sporting. Una cifra que, a simple vista, puede no resultar especialmente llamativa, pero que encierra un notable valor simbólico y deportivo para el centrocampista, convertido ya en una pieza indispensable en sus dos temporadas.
Gelabert será reconocido por la afición antes del partido tras haber sido designado mejor jugador de Segunda División del mes de diciembre, un premio que subraya su peso creciente en el equipo. Con ese encuentro, además, superará a su padre, Juanmi, en número de partidos disputados con la camiseta del Sporting.Juanmi se quedó en 62 encuentros oficiales, repartidos entre las temporadas 2005-2006 y 2006-2007. César igualó esa cifra el pasado fin de semana en el Reino de León y este sábado la dejará atrás. En ese tiempo, el centrocampista ha firmado 13 goles y ha repartido 4 asistencias.
El Sporting abonó el pasado verano 2 millones de euros al Toulouse FC para hacerse con su fichaje en propiedad y, con el paso de los meses, la apuesta de Orlegi Sports por su contratación se ha revelado como un acierto pleno. El valor de mercado de Gelabert ya alcanza los 3 millones de euros.
