Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo temporal AsturiasEmpleo en IndraExonsejeraIncidente en el AVELey de propiedad horizontal
instagramlinkedin

César se hace mayor: Gelabert superará este sábado a su padre, Juanmi, en partidos disputados con el Sporting

Disputará este sábado su 63 partido de rojiblanco, por los 62 que alcanzó el que fuera defensa

Gelabert celebrando el gol ante el Granada con Dubasin al fondo. | ÁNGEL GONZÁLEZ

Gelabert celebrando el gol ante el Granada con Dubasin al fondo. | ÁNGEL GONZÁLEZ

Andrés Menéndez

A. Menéndez

Gijón

César Gelabert alcanzará este sábado (18.30 horas), en el encuentro ante el Mirandés en El Molinón, los 63 partidos oficiales con el Sporting. Una cifra que, a simple vista, puede no resultar especialmente llamativa, pero que encierra un notable valor simbólico y deportivo para el centrocampista, convertido ya en una pieza indispensable en sus dos temporadas.

Gelabert será reconocido por la afición antes del partido tras haber sido designado mejor jugador de Segunda División del mes de diciembre, un premio que subraya su peso creciente en el equipo. Con ese encuentro, además, superará a su padre, Juanmi, en número de partidos disputados con la camiseta del Sporting.Juanmi se quedó en 62 encuentros oficiales, repartidos entre las temporadas 2005-2006 y 2006-2007. César igualó esa cifra el pasado fin de semana en el Reino de León y este sábado la dejará atrás. En ese tiempo, el centrocampista ha firmado 13 goles y ha repartido 4 asistencias.

Noticias relacionadas

El Sporting abonó el pasado verano 2 millones de euros al Toulouse FC para hacerse con su fichaje en propiedad y, con el paso de los meses, la apuesta de Orlegi Sports por su contratación se ha revelado como un acierto pleno. El valor de mercado de Gelabert ya alcanza los 3 millones de euros.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Accidente ferroviario en Asturias: un convoy de cercanías se estampa contra un desprendimiento de tierras
  2. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
  3. Adriano Martín, subteniente de la Escuela Militar de Alta Montaña: 'La fortaleza mental es una parte a entrenar, para mí la que más peso tiene en la montaña
  4. Los usuarios de los patinetes bendicen la nueva norma municipal de Oviedo: «Ganamos en seguridad, las multas ayudan a que la gente cumpla»
  5. Ya está en Asturias la borrasca 'Ingrid': la Aemet alerta de que provocará 'daños en paseos marítimos' y nevadas 'a cotas bajas
  6. Las cinco sidrerías de Gijón que participan en las Jornadas del Chuletón: “Es una gran cita gastronómica y con un precio muy competitivo”
  7. La DGT alerta del temporal y pide a los asturianos evitar desplazarse en coche
  8. Langreo comienza a aplicar la norma estatal que obliga a alejar las terrazas de las fachadas de los bares para favorecer la accesibilidad: estos son los cambios

Cangas del Narcea lanza dos exitosas campañas que muestran la potencialidad del asturiano en cualquier ámbito: “Es igual de digno y de guapo”

Cangas del Narcea lanza dos exitosas campañas que muestran la potencialidad del asturiano en cualquier ámbito: “Es igual de digno y de guapo”

Esta es la consulta médica (muy demandada) que regresa a Salas tras más de una década de ausencia

Esta es la consulta médica (muy demandada) que regresa a Salas tras más de una década de ausencia

Belmonte busca soluciones para reabrir al público la Casa del Lobo y el cercado donde viven "Aullador" y "Belmon"

Belmonte busca soluciones para reabrir al público la Casa del Lobo y el cercado donde viven "Aullador" y "Belmon"

Mar Prieto, presidenta de la Cocina Económica: "Cerramos el año con 90.000 euros menos y llevamos tres o cuatro años con números en negativo"

Mar Prieto, presidenta de la Cocina Económica: "Cerramos el año con 90.000 euros menos y llevamos tres o cuatro años con números en negativo"

Cimavilla ampliará su red peatonal este año y tendrá centro de mayores en 2027

Cimavilla ampliará su red peatonal este año y tendrá centro de mayores en 2027

Oviedo: Así son los 21 kilómetros de carriles bici que la capital tendrá antes de acabar el año

Oviedo: Así son los 21 kilómetros de carriles bici que la capital tendrá antes de acabar el año

Primeras multas para impedir que se crucen las vías en Mieres: sanciones de hasta 750 euros, que pueden alcanzar los 38.000 en caso de generar una grave situación de peligro

Primeras multas para impedir que se crucen las vías en Mieres: sanciones de hasta 750 euros, que pueden alcanzar los 38.000 en caso de generar una grave situación de peligro

En manos de los extremos

Tracking Pixel Contents