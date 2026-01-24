La estadística de la que habla Borja Jiménez tras la victoria del Sporting sobre el Mirandés: "Es muy difícil"

"La sensación es que el equipo funciona independientemente de los resultados". Borja Jiménez se mostró satisfecho por el triunfo del Sporting ante el Mirandés en El Molinón, el primero en casa de 2026. Lo hizo sin olvidar que "el primer objetivo son los 50 puntos" y tirando de la estadística para resumir la que, entiende, es una dinámica al alza.

El juego. "No ha sido nuestra mejor primera parte, pero a nivel defensivo dimos un paso adelante. A partir del gol y del segundo queda muy descafeinado el partido. Hemos tenido la capacidad de portería a cero".

Manu Rodríguez. "Es un futbolista con una comprensión del juego muy grande, con versatilidad y capacidad de hacer jugar bien a los demás. Es un perfil similar a Nacho y Álex. Viene de hacer dos buenos partidos. Está en un buen momento. No tiene que relajarse".

Siete goles a favor en dos partidos. "Me quedo con la facilidad para marcar. Prefiero ganar con resultados abultados que por 1-0. En los tres últimos partidos, nuestro mejor partido a nivel ofensivo fue Cádiz (y acabó en derrota). Tenemos margen de mejora. 36 puntos y lo que digo siempre, hay que disfrutar de la victoria y pensar en el siguiente".

El plan. "Con la amplitud en la última línea lo que buscábamos es que sus carrileros no pudieran saltar. Hemos tenido nuestros laterales muy bajos y buscábamos ventaja en los costados con esa manera de interpretar los espacios de Nacho para sumarse como un cuarto jugador en ataque. En los primeros diez minutos atacamos demasiado directo".

Racha. "La sensación es que el equipo funciona independientemente de los resultados. La puntuación es muy alta desde que llegamos, no sé si entre dos o tres primeros. No sé qué pasará en el mercado. Habrá tiempo a partir de ahora para ver si tenemos posibilidades".

Ferrari. "Era un día complicado para él porque llegó cansado. Era un escenario propicio para que debutase".

Mercado y Cuenca. "No sé si lo vamos a hacer, como para saber posición o nombres propios".

Dinámica. "En la primera parte la sensación es que nos hemos precipitado. Hay que hacer más cosas para que el rival se mueva. Nos ha costado en la primera línea fijar para adelante. Sabíamos que iba a ser difícil. Con el Mirandés y con otro equipo. Los resultados van hacia un lado u otro en función de detalles".

Intensidad al final. "Me hubiera gustado (ir a por el cuarto). Nos ha faltado controlar el partido a través de ataques más largos. Es muy difícil ganar 3-0 en esta categoría, lo hagas contra diez u once. Nos fustigamos cuando perdemos, vamos ahora a disfrutar de la victoria".

Posición. "No sé la clasificación de memoria, pero va a estar apretado (play-off): lo he dicho siempre. Estamos viendo la racha del Málaga que es un equipazo y lo vimos aquí. Puede cambiar todo mucho, cien por cien, pero va a estar apretado. Lo que ahora ves bien, en quince días, lo ves mal. Hay que llegar a los últimos cinco partidos con la sensación de que estás ahí y te lo vas a jugar. Lo primero son 50 puntos y nos quedan catorce".

El equipo. "Veo al equipo en buen momento porque veníamos de dos malos resultados, pero de los últimos siete es posible que hayamos ganado cinco. Es una racha muy buena. Es muy difícil. Tenemos que seguir trabajando. Hay margen de mejora".

Dubasin, once goles. "Es un futbolista muy vertical, con una capacidad de trabajo muy grande y actitud para mejorar muy buena. Le está acercando a su mejor temporada. Tiene mucha capacidad de mejora. Le cambiamos porque por semana tenía alguna molestia. Necesitamos a los de arriba. Si ellos están bien, nos van a ayudar a ganar partidos".