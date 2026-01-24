La inscripción de Ferrari llega a tiempo y podrá debutar con el Sporting ante el Mirandés

Hasta esta misma mañana el Sporting ha mantenido la esperanza de poder contar con Andrés Ferrari para el partido del Mirandés y así será. La burocracia de La Liga para inscribir al nuevo delantero rojiblanco no ha supuesto un problema para que el uruguayo esté disponible para el encuentro de esta tarde en El Molinón (18.30 horas).

El club ha confirmado que Ferrari entraba en la convocatoria, siendo una posibilidad su debut a los pocos días de llegar a Gijón. De esta forma, Borja Jiménez contará con una nueva arma ofensiva que ayuda también a suplir la baja de Gaspar, que continúa recuperándose de su lesión y las ausencias en faceta ofensiva que dejaron las salidas de Cortés y Caicedo.

Noticias relacionadas

En el resto de la convocatoria, Jiménez podrá contar con todos los disponibles del primer equipo a los que se suman los habituales canteranos Alex Diego y Manu Rodríguez, que podrá repetir titularidad como ya hizo con una muy buena actuación ante la Cultural Leonesa.