La inscripción de Ferrari llega a tiempo y podrá debutar con el Sporting ante el Mirandés

El club, pendiente de la documentación, ha confirmado que el nuevo delantero entra en la convocatoria de Borja Jiménez

Andrés Ferrari, en uno de sus primeros entrenamientos con el Sporting

Andrés Ferrari, en uno de sus primeros entrenamientos con el Sporting / Luisma Murias

Carlos Tamargo

Hasta esta misma mañana el Sporting ha mantenido la esperanza de poder contar con Andrés Ferrari para el partido del Mirandés y así será. La burocracia de La Liga para inscribir al nuevo delantero rojiblanco no ha supuesto un problema para que el uruguayo esté disponible para el encuentro de esta tarde en El Molinón (18.30 horas).

El club ha confirmado que Ferrari entraba en la convocatoria, siendo una posibilidad su debut a los pocos días de llegar a Gijón. De esta forma, Borja Jiménez contará con una nueva arma ofensiva que ayuda también a suplir la baja de Gaspar, que continúa recuperándose de su lesión y las ausencias en faceta ofensiva que dejaron las salidas de Cortés y Caicedo.

En el resto de la convocatoria, Jiménez podrá contar con todos los disponibles del primer equipo a los que se suman los habituales canteranos Alex Diego y Manu Rodríguez, que podrá repetir titularidad como ya hizo con una muy buena actuación ante la Cultural Leonesa.

Nembra abraza a Jesús Rueda, su líder vecinal durante más de tres lustros

El barrio más nuevo de Oviedo: el sueño de un millón de metros cuadrados que empezó con 40.000 reales

Una maqueta hecha por los niños del CRA Ría del Eo se cuela en el stand de Oviedo, en Fitur

El autor del atropello múltiple en una carrera ilegal en Gijón queda "en libertad con cargos" y a la espera de más diligencias

Emma García para su programa en directo para denunciar el robo a un invitado en las instalaciones de la cadena de un reloj cuyo precio "puede llegar a los 40.000 euros"

DIRECTO | Premios Feroz 2026: Alfombra roja en directo

Queipo anuncia un "nuevo ciclo político" para el PP en Asturias (y esta es su postura sobre el partido en Avilés)

