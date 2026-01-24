La reacción del vestuario del Sporting a la victoria ante el Mirandés: de la portería a cero de Yáñez al paso al frente de Nacho Martín

Volvió a sonar la música en el vestuario sportinguista que celebra una victoria con fuerza. Tres puntos que les acercan a play-off y tres puntos conseguidos de la mejor manera posible: con contundencia y dejando la portería a cero. Algo que no ocurría desde antes de Navidad en la visita a Butarque ante el Leganés (0-1).

El más satisfecho con cortar la sangría de goles en contra fue un Rubén Yáñez que reconoció el triunfo como un "resultado muy positivo y que da más fuerzas de cara al siguiente partido". En el análisis del juego,en especial de esos cuarenta minutos en los que las fuerzas estuvieron igualadas, el guardameta aseguró que les estaba costando entrar ante la defensa tan cerrada de los jabatos. "Se hundían, nos dejaban salir y se metían atrás y cuando hacen eso es más difícil", asumió Yáñez.

No obstante, la alegría era notable. "Hemos hecho un trabajo muy bueno, generando ocasiones que han resuelto en los penaltis", afirmó a continuación el de Blanes, consciente que la expulsión y las dos penas máximas ayudaron a decantar la balanza: "Con el penalti que supone la expulsión a ellos se le puso el partido cuesta arriba, pero era una situación trampa. Eso lleva a la relajación y es algo que hablamos en el descanso: aumentar la concentración y hacer buen partido y lo hemos hecho".

"Cada vez me encuentro más cómodo en posiciones avanzadas"

También pasó por zona mixta un Nacho Martín que se ha convertido en el cerebro del equipo y pieza indispensable para Borja Jiménez. No obstante, la amarilla que vio hoy le llevará a no poder jugar en el próximo compromiso ante el Eibar.

Sobre el encuentro, destacó que "cualquier partido es difícil, la categoría es igualada y la sensación es que los partidos son cerrados y así fue". También habló de su evolución como mediocentro, cada vez más cerca del área. "Es algo que estuve mejorando, cada vez me encuentro más cómodo en posiciones avanzadas y no tengo ningún problema en jugar más arriba y hoy me encontré cómodo", argumentó el de Noreña.

La sanción le llega en un momento dulce, pero en el que estaba acarreando alguna sobrecarga. "Me fastidia, hoy me estaba encontrando bien, con buenas sensaciones, pero con unas molestias que tenía esta semana me va a venir bien para recuperar", confesó el centrocampista que por último habló de dos de sus compañeros.

Por un lado, la buena sintonía que está teniendo en la medular con Manu Rodríguez: "Desde que llegó el míster empezó a entrenar más y a todos nos sorprendió. Es muy buen futbolista, joven y con cosas por mejorar, pero nos está gustando mucho a todos", expresó.

Y por el otro, la bendición al nuevo punta, Andrés Ferrari. "Entrenó ayer y hoy ya jugó, pero lo que le he visto me gustó. Ojalá nos dé muchos goles y alegrías", finalizó Martín.