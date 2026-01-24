Un refuerzo para el play-off: la previa del Sporting de Gijón-Mirandés

El Sporting de Gijón aspira este sábado (18:30 horas), en su partido ante el Club Deportivo Mirandés en El Molinón, a relanzar su candidatura al play-off de ascenso. La victoria en el Reino de León ante la Cultural recuperó parte del prestigio del equipo y llenó de autoestima a una plantilla que se desangra en las áreas, capaz de exhibir todo su músculo ofensivo y ahora decidida a redimirse en su feudo para olvidar el doloroso tropiezo ante el Málaga. El partido es, por todo ello, de enorme importancia para el conjunto asturiano, que aspira a meterse de lleno entre los seis primeros clasificados y, a la vez, servirá de presentación para el ansiado nueve, Andrés Ferrari.

El flamante fichaje del Sporting apunta a estar en el banquillo de El Molinón e incluso podría debutar disputando algunos minutos en la fase final del partido ante el Mirandés, siempre que Borja Jiménez lo estime oportuno. El estreno de Ferrari, que ayer ya se ejercitó con sus compañeros en las instalaciones de Mareo, depende, en cualquier caso, de que LaLiga valide su inscripción. Ayer, el club rojiblanco ultimaba con el Sint-Truidense belga toda la burocracia para poder inscribir a su segundo fichaje de enero, mientras que mantiene abiertas gestiones por Andrés Cuenca, el central deseado. Mientras esperaba noticias de la patronal del fútbol español, el club gijonés evitó ayer ofrecer la convocatoria a la espera de incluir a Ferrari, que llega con ritmo competitivo tras ser un habitual en la rotación con el Truidense.

Borja Jiménez, mientras tanto, tiene previsto ante el Mirandés dar continuidad al sistema y al equipo que salieron vencedores del Reino de León. En ese sentido, la idea del entrenador abulense pasa por mantener el 4-4-2, con Otero y Dubasin como referentes ofensivos, mientras que Corredera y Gelabert se acostarían en las bandas. El entrenador, que ha dejado la puerta abierta a variaciones a lo largo de la semana, se fue satisfecho con la imagen del equipo en el Reino de León y, en principio, no realizará cambios estructurales en la alineación. Aunque preocupa el rendimiento defensivo, no se esperan novedades en la zaga, donde se mantendrán Curbelo y Pablo Vázquez.

El conjunto rojillo, mientras, llega a El Molinón necesitado de puntos. Colista, con solo 17 puntos en una campaña repleta de dificultades, el Mirandés se presenta en Gijón en mitad de una profunda renovación de la plantilla y con Antxon Muneta como entrenador. El preparador bilbaíno ya sabe lo que es ganar al Sporting: Muneta dirigió al conjunto jabato en el encuentro de ida en Mendizorroza en el que consiguió la victoria. Ahora, tras el cese de Jesús Galván, asumirá las riendas del proyecto hasta junio con el mayúsculo desafío de reflotar la nave.