Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo temporal AsturiasEmpleo en IndraExonsejeraIncidente en el AVELey de propiedad horizontal
instagramlinkedin

Un refuerzo para el play-off: la previa del Sporting de Gijón-Mirandés

El Sporting aspira este sábado ante el Mirandés en El Molinón a vencer para meterse entre los seis primeros clasificados n El club, pendiente del visto bueno de La Liga para inscribir a Ferrari

Gijón. Mareo. Entrenamiento del Sporting. Había en RP el entrenador Borja Jiménez

Gijón. Mareo. Entrenamiento del Sporting. Había en RP el entrenador Borja Jiménez / Juan Plaza / LNE

Andrés Menéndez

A. Menéndez

Gijón

El Sporting de Gijón aspira este sábado (18:30 horas), en su partido ante el Club Deportivo Mirandés en El Molinón, a relanzar su candidatura al play-off de ascenso. La victoria en el Reino de León ante la Cultural recuperó parte del prestigio del equipo y llenó de autoestima a una plantilla que se desangra en las áreas, capaz de exhibir todo su músculo ofensivo y ahora decidida a redimirse en su feudo para olvidar el doloroso tropiezo ante el Málaga. El partido es, por todo ello, de enorme importancia para el conjunto asturiano, que aspira a meterse de lleno entre los seis primeros clasificados y, a la vez, servirá de presentación para el ansiado nueve, Andrés Ferrari.

El flamante fichaje del Sporting apunta a estar en el banquillo de El Molinón e incluso podría debutar disputando algunos minutos en la fase final del partido ante el Mirandés, siempre que Borja Jiménez lo estime oportuno. El estreno de Ferrari, que ayer ya se ejercitó con sus compañeros en las instalaciones de Mareo, depende, en cualquier caso, de que LaLiga valide su inscripción. Ayer, el club rojiblanco ultimaba con el Sint-Truidense belga toda la burocracia para poder inscribir a su segundo fichaje de enero, mientras que mantiene abiertas gestiones por Andrés Cuenca, el central deseado. Mientras esperaba noticias de la patronal del fútbol español, el club gijonés evitó ayer ofrecer la convocatoria a la espera de incluir a Ferrari, que llega con ritmo competitivo tras ser un habitual en la rotación con el Truidense.

Borja Jiménez, mientras tanto, tiene previsto ante el Mirandés dar continuidad al sistema y al equipo que salieron vencedores del Reino de León. En ese sentido, la idea del entrenador abulense pasa por mantener el 4-4-2, con Otero y Dubasin como referentes ofensivos, mientras que Corredera y Gelabert se acostarían en las bandas. El entrenador, que ha dejado la puerta abierta a variaciones a lo largo de la semana, se fue satisfecho con la imagen del equipo en el Reino de León y, en principio, no realizará cambios estructurales en la alineación. Aunque preocupa el rendimiento defensivo, no se esperan novedades en la zaga, donde se mantendrán Curbelo y Pablo Vázquez.

Noticias relacionadas

El conjunto rojillo, mientras, llega a El Molinón necesitado de puntos. Colista, con solo 17 puntos en una campaña repleta de dificultades, el Mirandés se presenta en Gijón en mitad de una profunda renovación de la plantilla y con Antxon Muneta como entrenador. El preparador bilbaíno ya sabe lo que es ganar al Sporting: Muneta dirigió al conjunto jabato en el encuentro de ida en Mendizorroza en el que consiguió la victoria. Ahora, tras el cese de Jesús Galván, asumirá las riendas del proyecto hasta junio con el mayúsculo desafío de reflotar la nave.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Accidente ferroviario en Asturias: un convoy de cercanías se estampa contra un desprendimiento de tierras
  2. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
  3. Adriano Martín, subteniente de la Escuela Militar de Alta Montaña: 'La fortaleza mental es una parte a entrenar, para mí la que más peso tiene en la montaña
  4. Los usuarios de los patinetes bendicen la nueva norma municipal de Oviedo: «Ganamos en seguridad, las multas ayudan a que la gente cumpla»
  5. Ya está en Asturias la borrasca 'Ingrid': la Aemet alerta de que provocará 'daños en paseos marítimos' y nevadas 'a cotas bajas
  6. Las cinco sidrerías de Gijón que participan en las Jornadas del Chuletón: “Es una gran cita gastronómica y con un precio muy competitivo”
  7. La DGT alerta del temporal y pide a los asturianos evitar desplazarse en coche
  8. Langreo comienza a aplicar la norma estatal que obliga a alejar las terrazas de las fachadas de los bares para favorecer la accesibilidad: estos son los cambios

Cangas del Narcea lanza dos exitosas campañas que muestran la potencialidad del asturiano en cualquier ámbito: “Es igual de digno y de guapo”

Cangas del Narcea lanza dos exitosas campañas que muestran la potencialidad del asturiano en cualquier ámbito: “Es igual de digno y de guapo”

Esta es la consulta médica (muy demandada) que regresa a Salas tras más de una década de ausencia

Esta es la consulta médica (muy demandada) que regresa a Salas tras más de una década de ausencia

Belmonte busca soluciones para reabrir al público la Casa del Lobo y el cercado donde viven "Aullador" y "Belmon"

Belmonte busca soluciones para reabrir al público la Casa del Lobo y el cercado donde viven "Aullador" y "Belmon"

Mar Prieto, presidenta de la Cocina Económica: "Cerramos el año con 90.000 euros menos y llevamos tres o cuatro años con números en negativo"

Mar Prieto, presidenta de la Cocina Económica: "Cerramos el año con 90.000 euros menos y llevamos tres o cuatro años con números en negativo"

Cimavilla ampliará su red peatonal este año y tendrá centro de mayores en 2027

Cimavilla ampliará su red peatonal este año y tendrá centro de mayores en 2027

Oviedo: Así son los 21 kilómetros de carriles bici que la capital tendrá antes de acabar el año

Oviedo: Así son los 21 kilómetros de carriles bici que la capital tendrá antes de acabar el año

Primeras multas para impedir que se crucen las vías en Mieres: sanciones de hasta 750 euros, que pueden alcanzar los 38.000 en caso de generar una grave situación de peligro

Primeras multas para impedir que se crucen las vías en Mieres: sanciones de hasta 750 euros, que pueden alcanzar los 38.000 en caso de generar una grave situación de peligro

En manos de los extremos

Tracking Pixel Contents