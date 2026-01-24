El Sporting prepara una nueva ofensiva para lograr la cesión de Cuenca: así está la situación

Se viven horas decisivas en el futuro de Andrés Cuenca. El Sporting trabaja para acercar un acuerdo a tres bandas que permita la llegada a Mareo del central del Barcelona B, objetivo marcado en rojo para reforzar la zaga este invierno, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA. La operación, sin embargo, tiene curvas: el Como ya cuenta con un principio de acuerdo para fichar al defensa en este mercado invernal, pero contempla incluir después una cesión a un tercer club para que continúe su crecimiento en una categoría superior a Segunda Federación con matices en clave Sporting.

Ahí aparece el principal escollo para los intereses rojiblancos. El conjunto italiano tiene completo el cupo de cesiones al extranjero, un detalle reglamentario que, hoy por hoy, bloquearía una cesión directa a Gijón. Por eso, en las últimas horas —como informó este periódico— se negocia una vía alternativa: que sea el Barcelona quien formalice la cesión de Cuenca al Sporting y que el traspaso al Como se cierre en junio, una fórmula que permitiría salvar el atasco administrativo sin cambiar el guion deportivo de las partes.

Con el calendario apretando, los tres clubes se emplazaron a retomar las conversaciones durante la jornada de este domingo, una vez completados sus respectivos compromisos de liga. Cuenca fue titular con el Barcelona B en la visita al Poblense (1-0). El central disputó 79 minutos antes de ser sustituido por Shane Kluivert. En Mareo se le valora especialmente por su velocidad, su capacidad para corregir a campo abierto y una buena salida de balón que encaja con lo que busca el cuerpo técnico para ganar solvencia atrás.

Mientras tanto, el Como despachó su partido con un contundente 6-0 ante el Torino, y el Sporting superó al Mirandés para enlazar el segundo triunfo consecutivo, un impulso que no cambia la hoja de ruta: reforzar la defensa sigue siendo prioridad. La negociación, con varios hilos y un reglamento vigilando de cerca, entra ahora en su tramo más delicado. En las próximas horas se sabrá si la opción “cesión por el Barça y traspaso en verano” se convierte en la llave que acerque a Andrés Cuenca a El Molinón. El club mantiene activas alternativas. Sobre la mesa están perfiles como el asturiano Pelayo Fernández, ahora en el Cádiz, o Joaquín Fernández, sin equipo tras acabar contrato en el Kansas City.