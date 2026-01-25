El "efecto Jiménez" dispara al Sporting hacia play-off: los números detrás de la mano del entrenador

“Es muy difícil”. Borja Jiménez tiró de estadística al final del partido ante el Club Deportivo Mirandés para lanzar un mensaje claro. El entrenador del Sporting de Gijón suele referirse a la mirada excesivamente negativa que rodea al equipo en determinados momentos y quiso responder con números. Dato mata relato.

Habló de la dificultad de enlazar una dinámica como la actual, en la que el Sporting, tras el último triunfo en El Molinón, suma cinco victorias en los últimos siete partidos. Los números desde la llegada del nuevo técnico, envueltos en una pequeña montaña rusa, invitan a mirar hacia arriba.

27 puntos de 45 posibles: el Sporting vuelve a mirar al play-off

El llamado “efecto Jiménez” se resume en un dato contundente: el Sporting ha sumado 27 de 45 puntos posibles en los 15 partidos de Liga disputados con el técnico abulense al frente. Jiménez llegó en octubre para frenar una mala racha de resultados que agotó el crédito de Asier Garitano y enfrió las expectativas de estar arriba. Hoy, ha devuelto la ilusión por pelear el play-off hasta el final.

La reacción fue inmediata, con tres victorias consecutivas ante Racing, Valladolid y Zaragoza, la mejor respuesta posible tras una etapa anterior marcada por cinco derrotas seguidas.

De la euforia al bache… y vuelta a arrancar

Del pleno de victorias se pasó al mayor paréntesis sin triunfos. El Sporting firmó un pobre mes de noviembre, con tres empates (Las Palmas, Eibar y Andorra) y dos derrotas (Mirandés y Huesca), que volvieron a sembrar dudas sobre el potencial real de la plantilla y los objetivos a los que podía aspirar el equipo. La situación se corrigió con un notable mes de diciembre.

El año se cerró con tres victorias consecutivas ante Real Sociedad B, Granada y Leganés, recuperando el pulso con la zona alta y tocando de nuevo a la puerta del play-off de ascenso. Así se llegó al parón navideño y al inicio de un mercado invernal llamado a corregir debilidades.

El 2026 enfría el optimismo… y vuelve a encenderlo

La llegada de Brian Oliván abrió el año, pero el inicio de 2026 rebajó el optimismo con las contundentes derrotas ante el Málaga, en El Molinón, y frente al Cádiz. El equipo volvió a perder terreno respecto a sus rivales directos.

La corrección llegó a finales de enero: victoria en León, empujada por la masiva Mareona, y triunfo práctico y trabajado ante el Mirandés en El Molinón. Este último, además, con el resultado más amplio de la era Jiménez: 3-0.

El mejor triunfo de la era Jiménez y portería a cero

El encuentro ante el Mirandés dejó más lecturas positivas: debut de Andrés Ferrari y regreso a la portería a cero, algo que no sucedía tras un inicio de año en el que el Sporting había encajado ocho goles en tres jornadas.

Si se va al detalle, Borja Jiménez presenta un ratio de 1,8 puntos por partido. Mantener esa dinámica permitiría al Sporting sumar 34 puntos más hasta el final del campeonato y alcanzar los 70 puntos, una cifra que en los últimos cinco años ha sido suficiente para asegurar el play-off.

70 puntos: la frontera que marca el play-off

En cuanto a la forma de sumar, el balance habla de un equipo con facilidad para marcar, pero también para encajar. Desde la llegada de Jiménez, el Sporting suma 22 goles a favor y 17 en contra en 15 partidos de Liga, con un balance de 8 victorias, 3 empates y 4 derrotas.

El propio técnico no ha escondido su preferencia por partidos abiertos, con más goles, frente a encuentros cerrados. El inicio de 2026 ha dejado una imagen clara de esta versión del equipo.

En la Copa del Rey, Jiménez suma tres partidos más: victorias ante Caudal (0-1) y Mirandés (0-2), y derrota frente al Valencia (0-3).

Con la mirada puesta en alcanzar primero los 50 puntos y después aspirar a algo más, lo que ya no admite debate es que el “efecto Jiménez” es real.