El mensaje de Andrés Ferrari a la afición del Sporting tras su debut: "Increíble"

El Sporting de Gijón ya ha estrenado a su nuevo ‘9’. Andrés Ferrari, último refuerzo rojiblanco del mercado de invierno, vivió ante el Mirandés sus primeros minutos en El Molinón, en un debut marcado por la victoria y por la conexión inmediata con la grada. El delantero uruguayo, de 23 años, ingresó en el terreno de juego en la segunda mitad sustituyendo a Dubasin y fue recibido con una cerrada ovación, síntoma de la expectación generada en torno a su llegada.

Tras el encuentro, Ferrari valoró de forma positiva su estreno como rojiblanco. “Muy feliz por mi debut con victoria en El Molinón. Me toca seguir trabajando para ayudar a cumplir los objetivos. Gracias a la afición por el cariño y el increíble ambiente”, señaló el atacante, que dejó buenas sensaciones en sus primeros contactos con el balón y mostró predisposición al trabajo sin él.

Ferrari aterrizó en Gijón en calidad de cedido procedente del Sint-Truidense de la Jupiler Pro League, la Primera División de Bélgica. El acuerdo incluye una opción de compra, que según distintas fuentes ronda los dos millones de euros. El futbolista ha heredado el dorsal “9”, el mismo que quedó libre tras la salida de Jordy Caicedo, y está llamado a reforzar el frente ofensivo del equipo en el tramo decisivo de la temporada.

Su debut, breve pero significativo, dejó una primera imagen de compromiso y energía, en una noche en la que el Sporting volvió a sumar de tres y en la que El Molinón respondió, una vez más, arropando a uno de los nombres propios del mercado invernal.