El mensaje de Andrés Ferrari a la afición del Sporting tras su debut: "Increíble"
El delantero uruguayo es recibidio con una cerrada ovación entre la expectación por un deseado delantero
El Sporting de Gijón ya ha estrenado a su nuevo ‘9’. Andrés Ferrari, último refuerzo rojiblanco del mercado de invierno, vivió ante el Mirandés sus primeros minutos en El Molinón, en un debut marcado por la victoria y por la conexión inmediata con la grada. El delantero uruguayo, de 23 años, ingresó en el terreno de juego en la segunda mitad sustituyendo a Dubasin y fue recibido con una cerrada ovación, síntoma de la expectación generada en torno a su llegada.
Tras el encuentro, Ferrari valoró de forma positiva su estreno como rojiblanco. “Muy feliz por mi debut con victoria en El Molinón. Me toca seguir trabajando para ayudar a cumplir los objetivos. Gracias a la afición por el cariño y el increíble ambiente”, señaló el atacante, que dejó buenas sensaciones en sus primeros contactos con el balón y mostró predisposición al trabajo sin él.
Ferrari aterrizó en Gijón en calidad de cedido procedente del Sint-Truidense de la Jupiler Pro League, la Primera División de Bélgica. El acuerdo incluye una opción de compra, que según distintas fuentes ronda los dos millones de euros. El futbolista ha heredado el dorsal “9”, el mismo que quedó libre tras la salida de Jordy Caicedo, y está llamado a reforzar el frente ofensivo del equipo en el tramo decisivo de la temporada.
Su debut, breve pero significativo, dejó una primera imagen de compromiso y energía, en una noche en la que el Sporting volvió a sumar de tres y en la que El Molinón respondió, una vez más, arropando a uno de los nombres propios del mercado invernal.
Suscríbete para seguir leyendo
- Entrega del bote de Pasapalabra: Antena 3 modifica así el horario del esperado momento para Manu
- Multado con 500 euros por llevar la baliza V-16, pero no portar el documento obligatorio en caso de avería: la Guardia Civil vigila a los coches asturianos
- Aterriza en Gijón la pastelería más moderna y colorida y que será la más grande: fecha de apertura y avisos para las colas
- Nueve heridos, seis de ellos graves, durante la celebración de una carrera ilegal en Gijón
- Así será el gran festival de Oviedo que prevé superar los 20.000 asistentes: 50 'influencers' confirman su presencia
- Este sábado se esperan colas kilométricas en Aldi para hacerse con el calefactor cerámico compacto que solo cuesta 12,99 euros
- Desterrados de la Cuba terminal: el cubano que lloró al ver las estanterías de los supermercados en Asturias
- La gran tienda 'low cost' de Amancio Ortega que ya arrasa en Asturias: un diseño muy cuidado