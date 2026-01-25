El Molinón, volcado con las víctimas ferroviarias en el encuentro del Sporting ante el Mirandés

Con un día gris de lluvia y frío, lo más típico en el norte para estas fechas, recibió Gijón al recién nombrado presidente ejecutivo del Sporting, Pepe Riestra, que pese a que lleva en la ciudad más de una semana tuvo que esperar hasta ayer para presenciar desde el palco su primer partido en casa ostentando este cargo. En la grada, la afición no fue la única que le dio la bienvenida, ya que una comitiva del Ayuntamiento, formada por Ángela Pumariega, vicealcaldesa, Jorge Pañeda, concejal de Deportes y Jorge González-Palacios, concejal de Relaciones Institucionales, acompañó al máximo dirigente.

Gelabert con el premio a mejor jugador del mes. / Ángel González

Pese a lo plomizo del día, 19.540 seguidores pusieron el color en las gradas. El buen resultado en León, en uno de los desplazamientos más masivos que se recuerdan en las últimas temporadas, empujó también a los indecisos a acompañar a los chavales de Borja Jiménez que dejaron una estampa para el recuerdo, saltando al terreno de juego y posando con sus familiares por la campaña "42 Legados" de La Liga. No faltó el minuto de silencio en memoria de las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Cataluña).

Homenaje a Jiménez. / Ángel González / LNE

Minutos antes y dentro de las celebraciones del 120 aniversario, le tocaba a Manolo Jiménez recibir la gran ovación del Molinón. Presentado por el periodista Adrián R. Huber, saltó al terreno de juego escoltado por sus antiguos compañeros Claudio Silva y Joaquín Alonso, el único que le supera en partidos con el Sporting en toda la historia. Un emocionado Jiménez, estandarte de los años dorados, agradeció con entusiasmo un más que merecido aplauso, como mostraba el propio Claudio, que saltó en muletas y no dudó en tirarlas al suelo para homenajear a su amigo. Toda una antesala a un partido de emoción, novedades y mucho color rojiblanco que opacó las inclemencias del tiempo.