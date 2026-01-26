La Federación de Peñas Sportinguistas se reúne con la directora general de Deportes
Jorge Guerrero comparte con Manuela Ena el dossier de actividades del colectivo rojiblanco
Jorge Guerrero, presidente de la Federación de Peñas Sportinguistas, mantuvo este lunes una reunión con la directora general de Deportes del Principado de Asturias, Manuela Ena, a la que hizo entrega de un dossier con todas las actividades desarrolladas por la Federación a lo largo de la temporada.
Las peñas llevan el Sporting más allá del fútbol
La Federación de Peñas explica que, durante el encuentro, "se trasladó el trabajo realizado por las peñas sportinguistas no solo en el ámbito deportivo, sino también en el social, educativo y comunitario, con iniciativas orientadas a fomentar la convivencia, la inclusión, el respeto y la participación activa de la afición en la vida social asturiana".
Una entidad histórica: fundada en 1967 y referente en Asturias
En este sentido, el colectivo presidido por Jorge Guerrero subraya que la reunión "sirvió para poner en valor el papel histórico de la Federación de Peñas Sportinguistas, una entidad fundada en 1967 y con casi seis décadas de trayectoria ininterrumpida, que continúa siendo un referente del asociacionismo deportivo en Asturias".
Un gesto simbólico: entrega del banderín oficial
Además, Guerrero hizo entrega a la directora general del banderín oficial de la Federación, “símbolo de su historia, su identidad y su compromiso permanente con el deporte y la sociedad asturiana”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos
- Muere a los 42 años Edu Fanjul, conocido hostelero de Gijón, dueño de La Volanta e impulsor del mítico Colonial
- Asturias, en alerta roja: estos son los 20 concejos que han recibido el aviso de protección civil en su móvil
- Entrega del bote de Pasapalabra: Antena 3 modifica así el horario del esperado momento para Manu
- El barrio más nuevo de Oviedo: el sueño de un millón de metros cuadrados que empezó con 40.000 reales
- ¡Tangana en un partido de alevines en Asturias!: agresiones, violencia entre padres y un café derramado sobre la madre de un rival
- El joven detenido tras arrollar a nueve personas en Gijón en una carrera ilegal quiso 'hacer ruido' al irse para chulear y perdió 'el control' del coche
- La historia de la viuda de 64 años que lleva cuatro semanas viviendo bajo una lona de plástico en Oviedo tras quemarse su casa: “Sólo pido un sitio hasta que yo pueda buscar algo”