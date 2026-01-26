La Federación de Peñas Sportinguistas se reúne con la directora general de Deportes

Jorge Guerrero, presidente de la Federación de Peñas Sportinguistas, mantuvo este lunes una reunión con la directora general de Deportes del Principado de Asturias, Manuela Ena, a la que hizo entrega de un dossier con todas las actividades desarrolladas por la Federación a lo largo de la temporada.

Las peñas llevan el Sporting más allá del fútbol

La Federación de Peñas explica que, durante el encuentro, "se trasladó el trabajo realizado por las peñas sportinguistas no solo en el ámbito deportivo, sino también en el social, educativo y comunitario, con iniciativas orientadas a fomentar la convivencia, la inclusión, el respeto y la participación activa de la afición en la vida social asturiana".

Una entidad histórica: fundada en 1967 y referente en Asturias

En este sentido, el colectivo presidido por Jorge Guerrero subraya que la reunión "sirvió para poner en valor el papel histórico de la Federación de Peñas Sportinguistas, una entidad fundada en 1967 y con casi seis décadas de trayectoria ininterrumpida, que continúa siendo un referente del asociacionismo deportivo en Asturias".

Un gesto simbólico: entrega del banderín oficial

Además, Guerrero hizo entrega a la directora general del banderín oficial de la Federación, “símbolo de su historia, su identidad y su compromiso permanente con el deporte y la sociedad asturiana”.