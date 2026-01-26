Habrá Mareona del Sporting en Eibar: la demanda multiplica por cuatro las entradas enviadas
El club rojiblanco completa el sorteo de cara al partido de este domingo en Ipurúa
Habrá Mareona en Eibar, aunque no para todos. El Real Sporting de Gijón completó el sorteo de las 306 entradas recibidas desde Ipurúa para el partido de este domingo, con una demanda que volvió a dispararse: 1.368 abonados se inscribieron para optar a localidades, más de cuatro veces de las disponibles en el proceso. El encuentro se disputará a las 16.15 horas en el campo del Eibar en un momento en el que el conjunto gijonés está al alza. Las dos victorias consecutivas logradas ante Cultural Leonesa y Mirandés han devuelto a los gijoneses a la pelea por entrar en los puestos de play-off, elevando al equipo a la séptima plaza.
El Sporting fija el corte en el abonado 8.648
Tras el sorteo, el club comunicó que recibirán un correo electrónico con toda la información los abonados inscritos a partir del número 8.648, siguiendo el orden establecido hasta completar las 306 localidades asignadas en este cupo.
El procedimiento se resolvió en dos fases. En la primera, los diez números aleatorios seleccionados (ordenados de menor a mayor) fueron 2.357, 2.772, 5.421, 6.726, 8.648, 14.696, 22.229, 22.567, 24.396 y 25.761. En la segunda parte del sorteo salió el número 5, lo que fijó como referencia definitiva el 8.648, al tratarse del quinto número de la lista anterior.
Quedaron excluidos del sorteo los “Abonados Embaxadores” que se hubieran inscrito, ya que cuentan con prioridad en la adquisición de entradas, de acuerdo con el Plan +SPORTING.
El sorteo se realizó bajo supervisión y fue grabado en su totalidad. Las imágenes están a disposición de los abonados que las soliciten.
