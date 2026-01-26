La opción Cuenca para el Sporting se calienta: así está la situación con el central
Barcelona y Como ultiman el acuerdo para el traspaso del central andaluz en una operación que incluye su cesión
Horas claves en la opción Cuenca. La comisión deportiva del Sporting mantiene el foco en la incorporación de un defensa central para el primer equipo. Andrés Cuenca, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, continúa siendo la prioridad para reforzar el eje de la zaga con un perfil distinto al que maneja actualmente Borja Jiménez. En Mareo buscan un central que combine, sobre todo, velocidad para defender a campo abierto y buen pie para iniciar juego desde atrás, una pieza que encaje con la idea de competir con más recursos cuando el rival aprieta arriba.
Cuenca se calienta: avance Barça-Como y cesión al Sporting sobre la mesa
La operación, sin embargo, no es sencilla. La cesión de Cuenca depende del acuerdo pendiente entre el Barcelona, propietario de sus derechos, y el Como, interesado en cerrar un traspaso en este final de mercado. En las últimas horas, medios italianos han informado de avances en la negociación entre ambas entidades, con un escenario que cobra fuerza: que el jugador firme el movimiento y llegue a préstamo al Sporting hasta junio.
En el club rojiblanco se maneja esta vía con cautela, conscientes de que en este tipo de operaciones los flecos son los que terminan decidiendo: fórmula del acuerdo, tiempos, autorización final y encaje de todas las partes. La jornada de hoy puede resultar clave para clarificar si el paso definitivo está cerca. La realidad es que la opción Cuenca se ha reactivado con fuerza y está más cerca que nunca de Gijón, aunque todavía falta rematar la operación. Se viven horas claves.
Alternativas abiertas: Joaquín Fernández gana peso
Mientras se resuelve el expediente Cuenca, el Sporting mantiene activas otras alternativas para no quedarse sin margen en un mercado corto y exigente. Entre ellas, la opción de Joaquín Fernández, exjugador de Valladolid y Almería, entre otros, y ahora libre, es una de las vías que podría ganar peso en las próximas horas, por delante de la de Pelayo Fernández.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos
- Muere a los 42 años Edu Fanjul, conocido hostelero de Gijón, dueño de La Volanta e impulsor del mítico Colonial
- Asturias, en alerta roja: estos son los 20 concejos que han recibido el aviso de protección civil en su móvil
- Entrega del bote de Pasapalabra: Antena 3 modifica así el horario del esperado momento para Manu
- El barrio más nuevo de Oviedo: el sueño de un millón de metros cuadrados que empezó con 40.000 reales
- ¡Tangana en un partido de alevines en Asturias!: agresiones, violencia entre padres y un café derramado sobre la madre de un rival
- El joven detenido tras arrollar a nueve personas en Gijón en una carrera ilegal quiso 'hacer ruido' al irse para chulear y perdió 'el control' del coche
- La historia de la viuda de 64 años que lleva cuatro semanas viviendo bajo una lona de plástico en Oviedo tras quemarse su casa: “Sólo pido un sitio hasta que yo pueda buscar algo”