La opción Cuenca para el Sporting se calienta: así está la situación con el central

Horas claves en la opción Cuenca. La comisión deportiva del Sporting mantiene el foco en la incorporación de un defensa central para el primer equipo. Andrés Cuenca, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, continúa siendo la prioridad para reforzar el eje de la zaga con un perfil distinto al que maneja actualmente Borja Jiménez. En Mareo buscan un central que combine, sobre todo, velocidad para defender a campo abierto y buen pie para iniciar juego desde atrás, una pieza que encaje con la idea de competir con más recursos cuando el rival aprieta arriba.

Cuenca se calienta: avance Barça-Como y cesión al Sporting sobre la mesa

La operación, sin embargo, no es sencilla. La cesión de Cuenca depende del acuerdo pendiente entre el Barcelona, propietario de sus derechos, y el Como, interesado en cerrar un traspaso en este final de mercado. En las últimas horas, medios italianos han informado de avances en la negociación entre ambas entidades, con un escenario que cobra fuerza: que el jugador firme el movimiento y llegue a préstamo al Sporting hasta junio.

En el club rojiblanco se maneja esta vía con cautela, conscientes de que en este tipo de operaciones los flecos son los que terminan decidiendo: fórmula del acuerdo, tiempos, autorización final y encaje de todas las partes. La jornada de hoy puede resultar clave para clarificar si el paso definitivo está cerca. La realidad es que la opción Cuenca se ha reactivado con fuerza y está más cerca que nunca de Gijón, aunque todavía falta rematar la operación. Se viven horas claves.

Alternativas abiertas: Joaquín Fernández gana peso

Mientras se resuelve el expediente Cuenca, el Sporting mantiene activas otras alternativas para no quedarse sin margen en un mercado corto y exigente. Entre ellas, la opción de Joaquín Fernández, exjugador de Valladolid y Almería, entre otros, y ahora libre, es una de las vías que podría ganar peso en las próximas horas, por delante de la de Pelayo Fernández.