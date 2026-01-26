El Sporting firma un nuevo delantero... para el filial: Miguel Conde hasta 2027 y otros frentes

El mercado invernal trae un nuevo delantero al Sporting de Gijón. En este caso, para el filial. Miguel Conde Piñeiro (2006) reforzará el ataque del Sporting Atlético tras llegar a Mareo procedente del filial del Zaragoza, el Deportivo Aragón de Segunda Federación. El jugador, que llegó el pasado verano al conjunto blanquillo tras finalizar su etapa de juvenil en el Celta de Vigo, firma hasta 2027, con opción a un año más. El club gijonés repite así la fórmula adoptada con Manu Rodríguez, que llegó desde el Celta Fortuna y se ha hecho un hueco en el primer equipo desde la llegada de Borja Jiménez. El actual cuerpo técnico del primer equipo conoce en profundidad la cantera del Celta.

Conde, apuesta para el filial y mirada al primer equipo

Los 17 años de Álex Martínez, segundo entrenador del Sporting y mano derecha de Borja Jiménez, trabajando en la cantera del Celta dan al club una visión más profunda sobre algunos de los últimos movimientos en torno al primer equipo. El último ha sido el de Miguel Conde, máximo goleador juvenil del Celta en las dos últimas temporadas, cuyo salto al filial del Zaragoza se ha cortado para continuar con su progresión en Gijón. Conde, cuya limitada participación en el filial maño ha terminado sin goles, llega para reforzar la candidatura al ascenso del Sporting Atlético, tercero en Tercera Federación, muy lejos del líder, el Llanera, situado trece puntos por encima.

Un goleador con números: 39 goles en sus dos últimos años de juvenil

Conde, nacido en Las Palmas y criado en Galicia, apuntaba con 17 años a ser un jugador a tener en cuenta. Fue la edad con la que Claudio Giráldez, actual entrenador del primer equipo celeste, le dio la alternativa en el filial, premiando su buen momento en el División de Honor. En sus dos últimos años de juvenil hizo 39 goles, llegando a anotar 20 dianas en 24 partidos. Terminó haciendo las maletas el pasado verano.

El espejo de Manu Rodríguez en Mareo

El Sporting busca con Miguel Conde una progresión similar a la que está viviendo Manu Rodríguez. El centrocampista gallego llegó a Gijón en el verano de 2024, tras quedarse sin sitio en el filial celeste. En la pasada pretemporada ya contó con participación de la mano de Asier Garitano. El relevo en el banquillo ha multiplicado su presencia. La confianza de Borja Jiménez y las referencias que ya tenía por parte de Álex Martínez han hecho que Manu sea ya un habitual no solo de las convocatorias, también de las alineaciones. La prueba está en las dos últimas victorias, ante Cultural y Mirandés, en las que saltó de inicio.

La búsqueda de central sigue abierta en el Sporting

En clave mercado, la comisión deportiva mantiene el foco en la incorporación de un defensa central para el primer equipo. Andrés Cuenca, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, se mantiene como la prioridad para dotar al centro de la zaga de un perfil diferente al que dispone actualmente Borja Jiménez. El conjunto rojiblanco busca un central que aúne, principalmente, velocidad y buen pie. No son muchas las alternativas en el siempre reducido y complejo mercado invernal. Tampoco sencilla la operación para la cesión de Andrés Cuenca, bloqueada por el acuerdo pendiente entre Barcelona, propietario de sus derechos, y el Como, interesado en cerrar un traspaso en este final de mercado.

Noticias relacionadas

Alternativas en la agenda: Joaquín Fernández y Pelayo

A la espera de novedades y sin que, hasta ahora, se hayan producido cambios significativos en torno a Cuenca, el club rojiblanco mantiene activas alternativas. La opción de Joaquín Fernández, exjugador de Valladolid y Almería, entre otros, y ahora libre tras finalizar su etapa en el fútbol estadounidense, es una de las que podría ganar fuerza, por delante de la de Pelayo Fernández. El asturiano, en las filas del Cádiz y en la órbita rojiblanca durante los últimos dos veranos, es otra vía posible para apuntalar la zaga. Por delante, menos de una semana ya de un mercado que cerrará en la medianoche del próximo lunes.