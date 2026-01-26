El Sporting y una semana para el tema central del mercado: compás de espera por Cuenca

Una semana. Es el tiempo que resta para el cierre del mercado, el próximo lunes, 2 de febrero, a medianoche. El Sporting trabaja con ese margen con la prioridad de firmar un defensa central. Andrés Cuenca es una de las opciones que más gusta en Mareo, en una operación avanzada por LA NUEVA ESPAÑA, y en esa línea, la de su llegada en condición de cedido, se han centrado los esfuerzos durante las últimas horas. El club rojiblanco se mantiene a la espera del cierre del acuerdo entre el Barcelona, propietario de los derechos del jugador, y el Como. El conjunto culé mantiene una negociación abierta con los italianos para el traspaso del jugador, que ve con buenos ojos competir hasta junio en El Molinón antes de su desembarco en Lombardía. No es fácil, pero esa vía se mantiene activa.

La imposibilidad de que el Como ceda a Cuenca a un club extranjero, al tener completado el cupo en Italia para este tipo de salidas, ha perjudicado al Sporting. No hasta el punto de que el futbolista descarte acabar en Gijón. La comisión deportiva rojiblanca lleva días trabajando en que el acuerdo entre Barcelona y Como pueda contemplar que Cuenca llegue cedido desde el cuadro culé y el movimiento de su traspaso al Como quede oficializado en junio. Una manera de sortear ese cupo que tiene el Como en Italia. En esos términos la operación se mantiene sobre la mesa, pero no es la única para Cuenca, ni Cuenca es el único central que maneja el Sporting. Los nombres de Pelayo Fernández o Joaquín Fernández son alternativas que existen en el mercado. Hay más nombres de Segunda, aunque, por el momento, es Cuenca el que más convence.

Andrés Cuenca, internacional sub-19, termina contrato en junio y tenía avanzada su llegada a final de temporada al Como, club que inició una negociación para adelantar su contratación con la idea de tenerle ya controlado y cederlo a un equipo de superior categoría a la Segunda Federación, en la que ahora milita el Barcelona Atletic. El Sporting valora su velocidad y buena salida de balón, abriéndole un hueco hacia un escenario más competitivo como la Segunda División.

Mensaje de Ferrari

El Sporting de Gijón ya ha estrenado a su nuevo "9". Andrés Ferrari, último refuerzo rojiblanco del mercado de invierno, vivió ante el Mirandés sus primeros minutos en El Molinón, en un debut marcado por la victoria y por la conexión inmediata con la grada. El delantero uruguayo, de 23 años, ingresó en el terreno de juego en la segunda mitad sustituyendo a Dubasin y fue recibido con una cerrada ovación, síntoma de la expectación generada en torno a su llegada.

Tras el encuentro, Ferrari valoró de forma positiva su estreno como rojiblanco. "Muy feliz por mi debut con victoria en El Molinón. Me toca seguir trabajando para ayudar a cumplir los objetivos. Gracias a la afición por el cariño y el increíble ambiente", señaló el atacante, que dejó buenas sensaciones en sus primeros contactos con el balón y mostró predisposición al trabajo sin él.

Ferrari aterrizó en Gijón en calidad de cedido procedente del Sint-Truidense de la Jupiler Pro League, la Primera División de Bélgica. El acuerdo incluye una opción de compra, que según distintas fuentes ronda los dos millones de euros. El futbolista ha heredado el dorsal “9”, el mismo que quedó libre tras la salida de Jordy Caicedo, y está llamado a reforzar el frente ofensivo del equipo en el tramo decisivo de la temporada.

Su debut, breve pero significativo, dejó una primera imagen de compromiso y energía, en una noche en la que el Sporting volvió a sumar de tres y en la que El Molinón respondió, una vez más, arropando a uno de los nombres propios del mercado invernal.