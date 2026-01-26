Víctor Manuel Martínez deja la presidencia del Club Deportivo Arenal

Víctor Manuel Martínez prepara el relevo en la presidencia del Club Deportivo Arenal. Después de 17 años al frente del club de fútbol gijonés y 38 colaborando en diferentes funciones en la entidad, ha tomado la decisión de no presentarse a la reelección y poner punto y final a su vinculación. La junta directiva que preside tiene previsto convocar elecciones el próximo mes de febrero y será en abril cuando se proceda a la elección el nuevo presidente. "La decisión está tomada. Iniciaremos en breve el proceso de convocatoria de elecciones. Creo que hay dos o tres candidaturas que pueden presentarse", explica.

Víctor ha sido durante las últimas dos décadas el rostro al que se ha asociado el Club Deportivo Arenal. Presidente de los de arremangarse para ayudar en los arreglos de las instalaciones, reivindicativo en el Ayuntamiento para demandar mejoras para el fútbol base, y hasta capaz de encargarse de la venta de entradas en la puerta del campo, su labor como presidente dio un impulso clave en la entidad. Él, entre otros, estuvo detrás del bloqueo al traslado de las instalaciones y posterior mejora de los actuales campos del club en El Tragamón. Lleva tiempo meditando la decisión de tomarse un descanso y dejar la presidencia en nuevas manos, tras años en los que ha hecho de todo en el Arenal. El momento, entiende, ha llegado.

Noticias relacionadas

El proceso electoral para las elecciones en el Club Deportivo Arenal se iniciará en las próximas semanas con la convocatoria de elecciones. La entidad está formada por algo más de 600 socios, que estarán llamados a las urnas en el caso de que confluyan más de una candidatura. Los estatutos marcas que los interesados en llevarla a efecto deberán presentar un aval que corresponderá al apoyo de un 10% de los socios. "El problema en el fútbol base muchas veces es que no encontramos relevo, por eso seguimos mucho tiempo los mismos", detalla Víctor, quien ha visto crecer a generaciones de jugadores de fútbol en Gijón desde El Tragamón.