Andrés Cuenca, más cerca del Sporting: el club avanza en su cesión en una jornada de vértigo

No está hecho, pero sí muy avanzado. Andrés Cuenca está cerca de convertirse en el central deseado por el Sporting en este mercado invernal. En una jornada, la de este martes, de intensos contactos, tanto en el entorno del futbolista como en el club rojiblanco se respira cierto optimismo para culminar ya un acuerdo a tres bandas que permita la cesión del jugador. Las conversaciones se mantienen abiertas a la espera de que Barcelona y Como den luz verde a la operación. Cuenca, a un paso.

Operación Cuenca, en fase decisiva: el Sporting busca el “cómo sí”

José Riestra, presidente ejecutivo del Sporting, habló este martes por primera vez del interés por firmar a Cuenca —operación adelantada por LA NUEVA ESPAÑA— para apuntalar la defensa. Aprovechando el acto de presentación de Andrés Ferrari, Riestra confirmó la negociación y dejó un mensaje revelador: “Estamos estudiando el cómo sí”, en referencia a la fórmula que permita salvar el principal obstáculo de la operación.

El escollo: el Como tiene completo el cupo de cesiones al extranjero

El punto crítico está localizado. El Como, parte interesada en cerrar el futuro traspaso del futbolista, tiene completado el cupo de cesiones al extranjero, lo que obliga a hilar fino en la estructura del acuerdo. Por eso, en las últimas horas se han sucedido las conversaciones para encajar el mecanismo bajo el que el central llegue cedido a Gijón, al menos, hasta junio. No se descarta, incluso, que el préstamo incluya una opción de ampliar un año más, en función de cómo quede cerrada la operación.

Falta el OK final: Barcelona y Como deben dar el visto bueno

A falta de rematar flecos, resta el visto bueno definitivo del Barcelona, actual propietario de los derechos del jugador, y del propio Como. La hoja de ruta que se maneja es clara: Cuenca pasaría primero por el Sporting en calidad de cedido y, después de su etapa en Gijón, se incorporaría como jugador del club lombardo.