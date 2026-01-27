Cote, sus planes junto a la Mareona y una genial anécdota con el pádel: "El Sporting tendrá opciones hasta el final"

Formó parte de la Mareona en León y tiene previsto repetir en Éibar. José Ángel Valdés, "Cote" (Gijón, 1989) es una institución en Ipurúa. El canterano del Sporting e icono para la afición rojiblanca vistió la camiseta armera en más de cien partidos en Primera División. Recibe a LA NUEVA ESPAÑA en su casa, desde donde reitera su "optimismo" con las aspiraciones del equipo de Borja Jiménez. "Soy de los más optimistas pero no hora, desde el principio. Hay equipo para luchar", subraya quien, tras colgar las botas el pasado verano, vive volcado en su familia y en su hijo Nel quien, como su padre, ha empezado a jugar al fútbol en el equipo del barrio que vio nacer a José Ángel: Roces.

Dos victorias seguidas, y el Sporting a la puerta del play-off ¿Lo esperaba a estas alturas?

Soy de los más optimistas con el equipo. Pero no ahora. Desde el inicio. Desde el principio veo que hay equipo. Va a estar ahí hasta el final. Va a tener sus opciones. El año pasado se tuvieron muchas rachas de no ganar mucho tiempo. En Segunda, si evitas eso, tienes muchas opciones. Este año, al no tenerlas, pienso que el equipo puede estar cerca del play-off. Ojalá que en marzo estemos hablando de ello y veamos al equipo estar junto a los cuatro de arriba que ya estuvieron el año pasado. O superarlos. Hay equipo para luchar.

El año se inició con doble derrota. Está siendo todo un poco montaña rusa. ¿Qué le sorprende del equipo?

Es una tendencia. Se repite. De ganar varios y perder varios, pero viendo cómo va el equipo, no estamos tan mal. Si es capaz de puntuar cuando aparece esa dinámica de derrotas, tienes mucho ganado. No me sorprende el equipo. Los conozco a todos, pero sí me gusta ver que el equipo tiene capacidad de ganar varias jornadas seguidas tras un bache de derrotas. El año pasado lo hicimos mal porque no fuimos capaces de salir de esas malas rachas. Este año eso no sucede. Es difícil en el fútbol de hoy en día conseguirlo.

¿Qué le parece Brian Oliván?

Es muy pronto para valorar a un jugador. Lleva tres partidos. Tiene nivel. Lleva una trayectoria larga en el fútbol. Viene para sumar. Se hablaba que hacía falta un lateral. Aportará. Tiene experiencia y capacidad para ello. Todo depende del funcionamiento del equipo. Los jugadores, quitando dos o tres de otro nivel, necesitan que el equipo fluya para sacar su mejor versión. A mí me sucedía. Seguro que rendirá como todos queremos.

¿Y Ferrari?

Lo mismo: es demasiado pronto. No lo tengo tan visto como Brian. Hay que esperar varios partidos para opinar sobre él. Supongo que si está en el fútbol profesional es porque tiene nivel y condiciones. Espero que pueda desarrollarlas porque será bueno para él y para la afición.

¿Le hacía falta al equipo un delantero? ¿Y ahora un central?

Desde fuera no me gusta opinar de si hace falta un delantero o un defensa. Eso es cosa que se debe debatir dentro y depende de quienes tienen esa responsabilidad. Creo que el Sporting tiene buen equipo porque conozco a la mayoría. Si hablamos de los atacantes, muchos equipos de Segunda División cambiarían los suyos por los nuestros. Lo que tenemos que hacer es estar cerca de la cabeza de la clasificación, porque seguro que habrá opciones al final para meterse.

Va a estar en Eibar.

Tenía pensado ir, sí. Estoy mirándolo. Fijo, fijo, todavía no lo sé. Además de por ver al Sporting, quiero ir por estar con la gente de Eibar y por acompañar a los dos equipos que mejor me han tratado a lo largo de mi carrera.

¿Cómo ve al rival del domingo?

El Eibar me gustó bastante en Gijón, en la primera vuelta. Sé que están ahora con dudas por los resultados del inicio de temporada, pero han reaccionado. Han ganado los dos últimos partidos en casa y vienen de vencer al Almería. Conociendo el campo y el club, partido difícil para el Sporting. En todo caso, el Sporting siempre está en los partidos, gane o pierda, está. Tendrá sus opciones. Es importante ganar.

Sería el tercer triunfo y el Sporting puede que meterse ya en play-off.

Se está dando mucho eso, enlazar esos triunfos. Ganar tres seguidos es estar cerca de arriba. Habrá opciones de conseguirlo, seguro.

Estuvo en la Mareona en León ¿Cómo se sintió siendo parte de la afición?

Bien, bien. Esta temporada fui a Valladolid también. No me meto en el meollo. Voy más de incógnito (se ríe). Es de las experiencias que molan. Me gusta, veo el Sporting, lo paso bien, llevo a la familia, aprovecho todo el fin de semana fuera… ¡encantado!.

Confiese ¿no pasa ganas de volver a calzarse las botas?

No lo echo de menos. Son etapas. A todo el mundo le llega. Hay que saber cuándo te llega. Kross lo supo en el Madrid y estaba para seguir… En mi caso, supe verlo. No me entra mucha gana ni siquiera de jugar al fútbol. Al principio, cuando iba a El Molinón, reconozco que algo de nostalgia… Te entra. Ahora, si me dicen de jugar una pachanga a fútbol o una de pádel, voy primero a jugar al pádel.

¿Tiene decidido su futuro profesional?

Estoy ahora muy relajado. Muy desconectado del fútbol, aunque sigo viendo mucho fútbol. No estoy pensando todavía en eso. Quiero esperar un año. O un par de ellos . Mi día es levantarme, llevar y recoger al niño (Nel, su hijo) en el cole, jugar al pádel, gimnasio… Tengo en mente sacar el curso de entrenador, pero quiero disfrutar de otras cosas ahora mismo.

Desconecta del fútbol, pero no del Sporting.

Voy a El Molinón, siempre. Veo tranquilamente también algunos partidos en casa. El pasado fin de semana solo vi el Barcelona contra el Oviedo. Tenía previsto ver el Dépor-Racing pero al final con el guaje no pude. Suelo ver alguno más de Segunda, también Liga Campeones…

¿Sigue sintiendo en la calle el cariño de la gente ahora que ya no es jugador del Sporting?

Sí. Siempre lo he dicho: estoy muy agradecido con la gente del Sporting. La gente es respetuosa, tampoco te invaden mucho. Ahora vivo tranquilo, y muy bien. Agradecido, siempre. Me dan más de lo que merezco. Solo jugué a fútbol.

