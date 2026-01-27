Ferrari, el ejemplo de Cavani y el peso de Borja Jiménez: "El Sporting es donde quería estar"

Andrés Ferrari, delantero de 23 años e internacional con Uruguay en categorías inferiores, fue presentado este martes en Mareo. El charrúa, que ya tuvo minutos en la victoria ante el Mirandés, llega al Sporting de Gijón en calidad de cedido por el Sint-Truidense (Primera División de Bélgica), con opción de compra a final de temporada. Ferrari estuvo acompañado por José Riestra, presidente ejecutivo del club rojiblanco, y Joaquín Alonso, responsable de relaciones institucionales.

Ferrari: “El Sporting es donde quería estar”

“Estoy muy contento por estar acá. Desde el primer momento me dieron la confianza. El Sporting es donde quería estar”, señaló el futbolista al inicio de su comparecencia. Reconoció que el aterrizaje fue exprés: “Los primeros días fueron un lío. Salió todo muy rápido para poder estar el sábado. Contento por el debut, a seguir trabajando”.

La clave, Borja Jiménez: confianza y rol claro

Ferrari explicó que su decisión de firmar por el Sporting nace, sobre todo, en la confianza que le transmitió Borja Jiménez. “Quería ir a un equipo donde confíen en mí. El debut fue increíble”, apuntó, dejando también entrever su intención de aprovechar la cesión para ganarse un futuro más allá de junio, cuando expira el préstamo.

Cómo juega: espalda, espacio y juego aéreo

“Soy un futbolista de jugar mucho de espaldas, de pelota al espacio, rápido y con buen cabezazo”, describió. Sobre cifras, fue directo: “Quiero hacer la mayor cantidad de goles para ayudar al equipo a conseguir el objetivo”. Tímido ante el micrófono, el uruguayo fue midiendo cada frase, pero con un mensaje nítido: viene a competir y a sumar desde ya.

Referentes uruguayos: “Más tirando a Cavani”

Ferrari no escondió sus espejos: “Suárez y Cavani son leyendas”. Y se ubicó en un perfil concreto: “Yo tengo más despliegue físico, soy más tirando a Cavani”. Reconoció que todavía no ha hablado con otros uruguayos que pasaron por Gijón en los últimos años, aunque admitió que “me gustaría seguir sus pasos”.

La afición y la exigencia: presión e intensidad

El delantero valoró el recibimiento del sportinguismo, especialmente el día del estreno ante el Mirandés: “Sabía que la ciudad estaba muy volcada hacia el Sporting. Eso se agradece. Sé que es una afición que aprieta”. También detalló lo que le pide el técnico: “Borja me pide mucha presión, que sea muy intenso. A seguir trabajando”.

Próxima parada: Eibar y competencia arriba

Ferrari evitó hablar de ascenso y optó por el tópico con intención práctica: “Vamos partido a partido. Nuestro objetivo principal es ganarle al Eibar”, dijo sobre la visita del domingo a Ipurúa. Sabe además que llega a una zona ofensiva con competencia seria: Dubasin, Otero, Gaspar o Gelabert. “Son jugadores muy buenos. Hay un grupo muy unido. Estoy contento por estar aquí y agradecido”, explicó.

Mensaje final: “Mi futuro depende de mi trabajo”

“Mi futuro depende de mi trabajo, de cómo me vaya. Voy a hacer lo posible por ayudar al Sporting”, cerró Ferrari, con una idea repetida en toda la comparecencia: confianza recibida, exigencia alta y ganas de aprovechar la oportunidad.